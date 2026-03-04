Inicio
Tremendo coqueteo de Valentino con Campanita en La casa de los famosos

Mié, 04/03/2026 - 15:42
En una reciente emisión de La casa de los famosos, Valentino Lázaro y Campanita protagonizaron una escena llena de coqueteos.
Recientemente La Casa de los Famosos Colombia ha estado marcada por fuertes enfrentamientos entre los participantes. Las discusiones han escalado a tal punto que ‘El Jefe’ tuvo que intervenir con llamados de atención y decisiones disciplinarias para frenar los conflictos que han generado amplio debate en redes sociales.

No obstante, en medio de la tensión también comienza a asomarse una nueva historia que tiene hablando a los televidentes: el posible acercamiento entre Valentino Lázaro y Franck Stiward Luna, mejor conocido como Campanita.

Una conversación que se volvió viral

En varios videos que circulan en plataformas digitales, se observa a ambos participantes conversando en el baño sobre sus gustos personales y las relaciones que podrían surgir dentro de este controversial reality.

Durante el intercambio, Campanita manifestó dudas frente a algunas actitudes de Valentino, señalando que ciertos comentarios y comportamientos podrían interpretarse como coqueteo.

La charla tomó un tono más íntimo cuando Lázaro comparó su cercanía con la relación que el caleño habría tenido anteriormente con Juanse Laverde, otro de los concursantes.

“Yo te trato como una princesa”

El momento que más llamó la atención de la audiencia fue cuando Valentino lanzó un comentario directo que muchos interpretaron como una declaración abierta de interés.

“Ya no me das besitos de amigos, ¿qué pasó? Yo sé que soy más tu tipo que Juanse porque a él lo vas a tener que invitar a comer y recogerlo. En cambio, yo soy el que te recoge, el que manda por ti, el que te lleva de viaje, porque tú eres un príncipe”, expresó el polémico creador de contenido.

Las palabras no tardaron en viralizarse y dividir opiniones entre los seguidores del programa.

Mientras algunos televidentes manifestaron su inconformidad ante un posible vínculo sentimental dentro del juego, otros aseguraron que esta nueva dinámica podría aportar frescura y estrategia a la competencia.

