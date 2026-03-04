Mujeres hicieron convocatoria para marchar por Alexa Torres

A punto de cumplirse tres meses desde el estreno de la tercera temporada de La Casa de los Famosos atraviesa uno de los momentos más tensos y polémicos de esta edición.

El programa, que ha liderado conversaciones digitales desde su regreso a la pantalla, enfrenta ahora cuestionamientos tras las declaraciones de Juanda Caribe, pues protagonizó un agitado momento con Alexa Torres, metiéndose con su familia y hablando cosas subidas de tono sobre Juanse Laverde, otro de los participates.

La controversia dentro de la casa

Durante una conversación al interior del reality, algunos concursantes hicieron referencia a un supuesto vínculo entre Alexa y Juanse Laverde. Las declaraciones desataron una ola de comentarios en redes sociales y encendieron el debate entre seguidores del programa.

En medio de la polémica, el creador de contenido también recordó un gesto que tuvo el prometido de Alexa Torres durante una dinámica de “congelados”, sección en la que familiares o personas cercanas ingresan a la casa mientras los participantes deben permanecer inmóviles.

En ese contexto, Caribe hizo una inesperada confesión sobre lo que haría en caso de ser eliminado del programa, comentario que terminó generando mayor tensión dentro y fuera del reality.

Sanción de ‘El Jefe’ y riesgo de eliminación

Las acciones y declaraciones no pasaron desapercibidas para la producción. ‘El Jefe’, máxima autoridad dentro del formato, tomó una decisión que fue comunicada oficialmente por los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo.

La determinación: Juanda Caribe fue sancionado y enviado directamente a placa, quedando desde ahora en riesgo de eliminación. Según lo expuesto en la emisión, su comportamiento incumplió normas internas del programa, lo que obligó a la producción a actuar.

La medida dividió opiniones entre los televidentes: mientras algunos consideran que fue una decisión necesaria para mantener el respeto dentro del juego, otros creen que la situación ha sido sobredimensionada.

Marcha en Bogotá en apoyo a Alexa Torres

Pero la controversia trascendió la pantalla. Fans de Alexa Torres convocaron a una marcha masiva frente a las instalaciones de RCN en Bogotá, realizada en la tarde del martes 3 de marzo.

Bajo el lema: “No al maltrato contra la mujer. El silencio de RCN también violenta. Basta de silencio”, los asistentes buscaron manifestar su respaldo a la participante nacida en la llamada “Perla del Oriente” y exigir un pronunciamiento más contundente por parte del canal.

La movilización evidencia el impacto que el reality tiene en la conversación pública y cómo las dinámicas dentro de la casa pueden generar reacciones sociales fuera de ella.