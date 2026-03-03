Jessica Cediel reitera por quién votará en las presidenciales

Jessica Cediel expresó públicamente su respaldo a la candidata presidencial Paloma Valencia de cara a la Gran Consulta por Colombia, que se votará el próximo 8 de marzo.

La conversación, publicada en la cuenta de Instagram de la aspirante del Centro Democrático, dejó clara la postura política de la también empresaria.

“Quiero que Colombia vuelva a sonreír”

Durante el diálogo, Cediel aseguró que su apoyo nace del amor por el país y del deseo de que Colombia “esté en manos seguras”.

“Soy una ciudadana que ama a Colombia, quiero que Colombia vuelva a sonreír (…) desde mi esquina, mi candidata es Paloma Valencia”, afirmó, subrayando que respeta las opiniones contrarias.

Por su parte, Valencia agradeció el respaldo y destacó el papel de las mujeres en la política nacional, calificando la presencia de Cediel como “un sueño” y resaltando su influencia y liderazgo.