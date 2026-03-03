Jessica Cediel reitera por quién votará en las presidenciales

Jessica Cediel expresó públicamente su respaldo a la candidata presidencial Paloma Valencia de cara a la Gran Consulta por Colombia, que se votará el próximo 8 de marzo.
La conversación, publicada en la cuenta de Instagram de la aspirante del Centro Democrático, dejó clara la postura política de la también empresaria.
“Quiero que Colombia vuelva a sonreír”
Durante el diálogo, Cediel aseguró que su apoyo nace del amor por el país y del deseo de que Colombia “esté en manos seguras”.
“Soy una ciudadana que ama a Colombia, quiero que Colombia vuelva a sonreír (…) desde mi esquina, mi candidata es Paloma Valencia”, afirmó, subrayando que respeta las opiniones contrarias.
Por su parte, Valencia agradeció el respaldo y destacó el papel de las mujeres en la política nacional, calificando la presencia de Cediel como “un sueño” y resaltando su influencia y liderazgo.
Respaldo en medio de encuestas favorables
Cediel también hizo referencia a los estudios de opinión que ubican a Valencia como favorita en la consulta interna del partido. Según la presentadora, la candidata “va por buen camino” y pidió respaldo ciudadano para consolidar esa tendencia.
“¡Paloma presidente!”, expresó, al tiempo que elevó un mensaje religioso en el que pidió sabiduría y protección para la aspirante.
Aparición junto a Álvaro Uribe
El apoyo de Cediel al uribismo no es reciente. En enero pasado, apareció en un evento de campaña junto al expresidente Alvaro Uribe Vélez, quien destacó su presencia en tarima y le envió un mensaje de solidaridad tras el fallecimiento de su padre.
Durante ese acto, Uribe defendió los resultados de su gobierno en materia de seguridad y economía, y pidió respaldo para el proyecto político liderado por Valencia.