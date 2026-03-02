Después de 15 años de risas, entrevistas memorables y personajes inolvidables, The Suso’s Show llegó oficialmente a su fin en la televisión colombiana. Aunque el anuncio de su cierre se realizó en diciembre de 2025, fue hasta el domingo 1 de marzo de 2026 cuando se emitió el último capítulo del programa, marcando el cierre de un ciclo histórico.

El episodio final contó con dos invitados de lujo: el actor Diego Trujillo y el comediante Iván Marín, quienes acompañaron a Dany Hoyos en una noche cargada de emociones.

Un adiós anunciado, pero lleno de gratitud

Un día antes de la emisión final, el sábado 28 de febrero, la cuenta oficial del programa en X confirmó que el domingo sería el último capítulo en televisión. Sin embargo, dejaron claro que no se trataba de un final definitivo, sino del comienzo de una nueva etapa.

En el mensaje, el equipo agradeció a los más de 600 invitados que pasaron por el set a lo largo de estos años, así como a los canales que hicieron posible el proyecto: Telemedellín y Caracol Televisión.

“Hoy solo quiero decir GRACIAS!! A los más de 600 invitados, a Telemedellín, a Caracol, al equipo que está detrás para que durante todo este tiempo ustedes pudieran tener a este muesco en su casa. Mañana termina un ciclo, un ciclo que fue histórico en la televisión colombiana. No es el final, solo es el inicio de cosas más grandes”, expresaron en la publicación.