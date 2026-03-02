El partido Salvación Nacional alertó que cuatro de sus candidatos al Senado habrían sido declarados “objetivo militar” por el frente 33 de las disidencias de las Farc, según información contenida en informes de “fuentes externas de alta confianza”. La denuncia se conoce a pocos días de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo.

A través de un comunicado oficial fechado el 28 de febrero de 2026, la colectividad señaló que los aspirantes estarían en riesgo por cuenta de amenazas atribuidas a esa estructura armada ilegal. En el documento, el partido expresó su preocupación por la seguridad de sus integrantes y por las garantías para el ejercicio de la actividad política en el actual contexto electoral.

Los candidatos mencionados son el exministro de Justicia Wilson Ruiz, el mayor en retiro Germán Rodríguez, el exsenador Carlos Felipe Mejía y el creador de contenido Alejandro Bermeo, quienes integran la lista de la colectividad al Senado de la República.

Según el comunicado, el partido ya activó los protocolos correspondientes ante el Plan Democracia y adelantó gestiones ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para solicitar la asignación de esquemas de seguridad idóneos. Asimismo, pidió a las autoridades competentes una investigación “pronta, rigurosa y transparente” que permita esclarecer el origen de las amenazas y determinar responsabilidades.

“La vida de nuestros candidatos no es solo un asunto individual: es una garantía colectiva para la democracia”, indicó la colectividad en su pronunciamiento, en el que también exigió medidas inmediatas para proteger a los aspirantes y evitar cualquier hecho que pueda afectar el desarrollo de la jornada electoral.

El partido sostuvo que estos hechos no serían aislados. Recordó que en octubre del año pasado el vehículo de uno de sus candidatos a la Cámara por Arauca fue incinerado en un hecho atribuido al ELN. De igual forma, señaló que este año otros aspirantes habrían sido víctimas de hostigamientos en Bogotá, tras la vandalización de sus vehículos y el robo de material de campaña.

Para la colectividad, se trata de una “cadena de intimidaciones” que tendría como objetivo sembrar temor y debilitar la participación ciudadana. En esa línea, reiteró que continuará con su agenda política y que no renunciará a su presencia en la contienda electoral.

Salvación Nacional también hizo referencia a sus principios fundacionales y afirmó que el partido nació con la convicción de defender la democracia, el orden institucional y la participación libre de los ciudadanos. Por ello, aseguró que seguirá adelante “sin odio pero sin titubeos”, pese a las amenazas denunciadas.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre las denuncias específicas relacionadas con los cuatro candidatos. Sin embargo, el Gobierno ha reiterado que el Plan Democracia busca garantizar condiciones de seguridad para todos los actores políticos durante el proceso electoral.

La denuncia se suma a las preocupaciones por la seguridad de líderes y candidatos en distintas regiones del país, en medio del desafío que representa asegurar un proceso electoral libre, transparente y sin intimidaciones.