Registraduría suspende trámites por elecciones del 8 de marzo

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la suspensión temporal de los servicios de registro civil e identificación en todas sus sedes del país con motivo de la organización de las elecciones de Congreso de la República y la consulta de las agrupaciones políticas previstas para el próximo 8 de marzo.

La medida comenzará a regir desde este miércoles 4 de marzo y se extenderá hasta el 11 de marzo a nivel nacional. Según explicó la entidad, la decisión busca garantizar la adecuada logística, planeación y desarrollo de la jornada electoral, considerada una de las más importantes del calendario democrático.

Durante este periodo no se prestarán servicios relacionados con trámites de registro civil, expedición de cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad, duplicados o rectificaciones de documentos. La suspensión aplicará en todas las sedes del país sin excepción.

Lea aquí: Petro pide volver al derecho internacional ante guerra en Irán

No obstante, la entidad informó que la entrega de documentos de identidad ya tramitados estará habilitada hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Por ello, hizo un llamado urgente a los ciudadanos que tengan su cédula pendiente de reclamar para que acudan antes de esa fecha.

De acuerdo con cifras oficiales, actualmente 350.636 cédulas de ciudadanía se encuentran disponibles en las diferentes sedes del país sin haber sido reclamadas por sus titulares. Este documento es indispensable para ejercer el derecho al voto en las elecciones del 8 de marzo, ya que es el único medio válido de identificación para sufragar.

La Registraduría insistió en que quienes no cuenten con su cédula física no podrán participar en la jornada electoral, por lo que recomendó verificar con anticipación el estado del trámite y acudir oportunamente a reclamar el documento.

La entidad también recordó que la suspensión temporal es una práctica habitual en periodos electorales, dado que gran parte de su personal y de su capacidad operativa se concentra en la preparación de los comicios, incluyendo la organización de puestos de votación, distribución de material electoral y coordinación logística en todo el territorio nacional.

Le puede interesar: ELN anuncia cese unilateral del fuego por elecciones del 8 de marzo

Una vez finalizada la jornada electoral y culminadas las labores inmediatas de escrutinio, los servicios de registro civil e identificación se reanudarán con normalidad el jueves 12 de marzo en el horario habitual de atención al público, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La Registraduría reiteró su invitación a la ciudadanía a planificar con anticipación cualquier trámite relacionado con documentos de identidad y, especialmente, a no dejar para última hora el reclamo de la cédula. La entidad subrayó que contar con el documento físico es fundamental para participar en la democracia y ejercer el derecho al voto de manera efectiva.

Finalmente, recordó que toda la información oficial sobre horarios, sedes y estado de trámites está disponible a través de sus canales institucionales, con el fin de evitar confusiones durante los días previos a las elecciones.