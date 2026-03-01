Inicio
Colombia

ELN anuncia cese unilateral del fuego por elecciones del 8 de marzo

Dom, 01/03/2026 - 14:41
El ELN anunció un cese unilateral del fuego entre el 7 y el 10 de marzo por las elecciones de Congreso y consultas del 8 de marzo. Detalles y contexto.
ELN anuncia un cese al fuego unilateral del 7 al 10 de marzo por elecciones en Colombia
Créditos:
EFE

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este domingo un cese unilateral del fuego del 7 al 10 de marzo, con motivo de las elecciones legislativas que se celebrarán el 8 de marzo en Colombia.

El anuncio del cese

"El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral, realizando un cese al fuego unilateral durante la jornada del 8 de marzo", informó el ELN en un comunicado.

La guerrilla instó a toda su fuerza combatiente a abstenerse de realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado.

La organización precisó que el cese al fuego se iniciará a las 00:00 del 7 de marzo y finalizará a las 00:00 del 10 de marzo.

Contexto y señalamientos

El Ejército de Liberación Nacional es una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda que opera en Colombia y Venezuela.

Según entidades defensoras de los derechos humanos, el grupo ha sido señalado por provocar desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por artefactos explosivos, violencia sexual y reclutamiento de menores, principalmente indígenas y afrocolombianos.

En términos de desplazamiento, en 2025 habría forzado la salida de 89.013 personas de sus hogares en la convulsa región del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, debido a los enfrentamientos que comenzaron en enero del año pasado entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, según datos del informe anual de la ONU para los Derechos Humanos

Creado Por
Agencia EFE
Elecciones
Elecciones 2026
Candidatos 2026
Política
Inseguridad
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Machado dice que regresará a Venezuela en pocas semanas
2) Machado dice que regresará a Venezuela en pocas semanas
Desde EE.UU., María Corina Machado anunció que volverá a Venezuela en pocas semanas y dijo que busca una transición democrática y un acuerdo nacional.
Colombia
ELN anuncia cese unilateral del fuego por elecciones del 8 de marzo
ELN anuncia un cese al fuego unilateral del 7 al 10 de marzo por elecciones en Colombia
El ELN anunció un cese unilateral del fuego entre el 7 y el 10 de marzo por las elecciones de Congreso y consultas del 8 de marzo. Detalles y contexto.
Política
Este lunes abren votaciones en el exterior para Congreso y consultas
elecciones-congreso-exterior.
La Registraduría habilitó 253 puestos en 67 países hasta el 8 de marzo.
Política
La última encuesta antes del 8 de marzo deja a Cepeda arriba y mueve el centro
La última encuesta antes del 8 de marzo deja a Cepeda arriba y mueve el centro
La última encuesta del CNC antes del 8 de marzo muestra a Cepeda arriba, a López por encima de Fajardo y a Quintero moviendo la consulta progresista.