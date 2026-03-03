Un total de 862.392 personas prestarán servicio como jurados de votación en las elecciones de Congreso de la República y las consultas presidenciales que se realizarán este domingo 8 de marzo, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil
Los jurados fueron postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, y tienen entre 18 y 60 años.
¿Quiénes fueron designados?
Del total de jurados:
- 331.005 son empleados de empresas privadas.
- 277.620 son estudiantes.
- 129.417 son funcionarios públicos.
- 101.506 son docentes.
- 22.844 son simpatizantes de organizaciones políticas.
Por departamentos, Bogotá encabeza la lista con 129.927 jurados, seguida de Antioquia con 115.123 y Valle del Cauca con 79.149.
Funciones el día de la votación
Los jurados deberán cumplir dos tareas principales:
- Atender el proceso de votación entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
- Realizar el conteo de votos y diligenciar manualmente los resultados en el formulario E-14 una vez cierre la jornada.
¿Cómo diligenciar el E-14?
La Registraduría recordó que el formulario debe llenarse de forma clara y horizontal, registrando cada número en su respectiva casilla. Si una cifra tiene uno o dos dígitos, las casillas anteriores deben marcarse con la señal correspondiente.
Además, si un partido o candidato no obtuvo votos, esas casillas no deben diligenciarse, lo que facilita la transmisión y el escrutinio.
Servicio obligatorio y sanciones
Prestar el servicio de jurado es obligatorio. Quienes no asistan sin justa causa pueden ser destituidos si son servidores públicos o enfrentar multas de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes si pertenecen al sector privado.
Como compensación, los jurados que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un día de descanso remunerado dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.
La Registraduría ha venido realizando capacitaciones presenciales desde el pasado 9 de febrero para garantizar el correcto desarrollo de la jornada democrática.