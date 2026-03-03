Un total de 862.392 personas prestarán servicio como jurados de votación en las elecciones de Congreso de la República y las consultas presidenciales que se realizarán este domingo 8 de marzo, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil

Los jurados fueron postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, y tienen entre 18 y 60 años.

¿Quiénes fueron designados?

Del total de jurados:

331.005 son empleados de empresas privadas.

son empleados de empresas privadas. 277.620 son estudiantes.

son estudiantes. 129.417 son funcionarios públicos.

son funcionarios públicos. 101.506 son docentes.

son docentes. 22.844 son simpatizantes de organizaciones políticas.

Por departamentos, Bogotá encabeza la lista con 129.927 jurados, seguida de Antioquia con 115.123 y Valle del Cauca con 79.149.

Funciones el día de la votación

Los jurados deberán cumplir dos tareas principales:

Atender el proceso de votación entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Realizar el conteo de votos y diligenciar manualmente los resultados en el formulario E-14 una vez cierre la jornada.

¿Cómo diligenciar el E-14?

La Registraduría recordó que el formulario debe llenarse de forma clara y horizontal, registrando cada número en su respectiva casilla. Si una cifra tiene uno o dos dígitos, las casillas anteriores deben marcarse con la señal correspondiente.

Además, si un partido o candidato no obtuvo votos, esas casillas no deben diligenciarse, lo que facilita la transmisión y el escrutinio.

Servicio obligatorio y sanciones

Prestar el servicio de jurado es obligatorio. Quienes no asistan sin justa causa pueden ser destituidos si son servidores públicos o enfrentar multas de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes si pertenecen al sector privado.

Como compensación, los jurados que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un día de descanso remunerado dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.

La Registraduría ha venido realizando capacitaciones presenciales desde el pasado 9 de febrero para garantizar el correcto desarrollo de la jornada democrática.