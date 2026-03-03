En los territorios que han dado al mundo algunas de las esmeraldas más codiciadas, 455 actores de la cadena productiva participaron en la masterclass “Del origen al ícono”, una estrategia liderada por Fedesmeraldas para modernizar la narrativa y comercialización de la gema en entornos digitales.

La gira académica llegó a municipios históricos como San Pablo de Borbur, Muzo y Chivor, y cerró con dos sesiones en Bogotá, ampliando el alcance a empresarios y actores estratégicos del sector.

Mineros, artesanos, talladores, joyeros, comercializadores y exportadores participaron en una formación intensiva enfocada en una realidad clave: hoy el valor de una gema no depende solo de su pureza o talla, sino también de la historia que la respalda y de su posicionamiento en mercados digitales globales.

De la mina al relato de lujo

La masterclass fue liderada por Eleonora Morales, referente en moda y lujo colombiano, y Javier Toloza, director del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana (CDTEC)

Desde los enfoques científico y estratégico, abordaron temas como construcción de marca en industrias extractivas, narrativa de origen como activo reputacional, generación de contenidos diferenciales para redes sociales, trazabilidad, certificación y respaldo técnico para mercados internacionales.

“El eje central fue claro: transformar la percepción de la esmeralda en un ícono de valor simbólico, cultural y económico”, destacó Óscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas. Señaló que, aunque Colombia es reconocida mundialmente por la calidad de sus esmeraldas, especialmente las del cinturón occidental y oriental de Boyacá, aún existen retos en posicionamiento digital y acceso directo a consumidores internacionales.

Cerrar brechas entre tradición y economía digital

La iniciativa contó con el apoyo del Ministerio de Energía, Aprecol, Asocoesmeral y Acodes, y buscó cerrar brechas entre la tradición minera y la economía digital.

Más allá de fortalecer competencias en comunicación y ventas, la apuesta promueve una visión estratégica de largo plazo en la que reputación, transparencia y relato de origen se convierten en activos determinantes dentro de la industria del lujo.

El recorrido por municipios productores tuvo además un componente simbólico: descentralizar el conocimiento y llevar formación especializada directamente a las zonas mineras. Allí, mineros con décadas de experiencia compartieron espacio con jóvenes emprendedores digitales, integrando saber ancestral y ciencia gemológica.