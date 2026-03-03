Diseños inspirados en los uniformes de competencia

La colección para adultos está disponible en tres versiones que replican los colores tradicionales de la Selección Colombia:

Amarillas : uniforme local

Negras : primer uniforme alterno

Azules: segunda indumentaria visitante

En la línea infantil se mantienen las mismas tonalidades, con precio unificado por categoría.

Cada par incorpora elementos de autenticidad, como grabado láser con el logo oficial de la Federación en los lentes y sello térmico distintivo en las varillas. El empaque incluye funda de microfibra y estuche en cartón reforzado 100 % reciclable con certificación láser.

Los detalles técnicos

Según la información suministrada por la Federación, el accesorio está fabricado con armazón y varillas en termoplástico compuesto en un 85 % por nylon, buscando ligereza y resistencia.

Los lentes son polarizados de 1.0 milímetros e incluyen: