Estas son las gafas oficiales de la Selección Colombia para el mundial

Mar, 03/03/2026 - 17:35
La Federación Colombiana de Fútbol anunció el lanzamiento de las gafas de la Selección con motivo del Mundial 2026.
Gafas Selección Colombia
Créditos:
Copa América

La Federacion Colombiana de Futbol amplió su portafolio oficial con el lanzamiento de “Las gafas de la Sele”, un nuevo accesorio autorizado de la Seleccion Colombia de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El producto fue desarrollado en alianza con Tierra Merchandise y marca la entrada de la Federación al segmento óptico oficial, en un momento clave impulsado por la expectativa mundialista.

Precio de “Las gafas de la Sele”

Las gafas oficiales tienen los siguientes valores:

  • $159.900 para adultos

  • $141.900 para niños (actualmente en preventa)

La comercialización se realiza a través del portal oficial www.lasgafasdelasele.com.

Además, la estrategia incluye paquetes especiales denominados Familiar, Doblete y Hat Trick, diseñados para compras múltiples, especialmente dirigidas a familias y grupos de aficionados.

Gafas sele
Créditos:
Federación colombiana de fútbol

Diseños inspirados en los uniformes de competencia

La colección para adultos está disponible en tres versiones que replican los colores tradicionales de la Selección Colombia:

  • Amarillas: uniforme local

  • Negras: primer uniforme alterno

  • Azules: segunda indumentaria visitante

En la línea infantil se mantienen las mismas tonalidades, con precio unificado por categoría.

Cada par incorpora elementos de autenticidad, como grabado láser con el logo oficial de la Federación en los lentes y sello térmico distintivo en las varillas. El empaque incluye funda de microfibra y estuche en cartón reforzado 100 % reciclable con certificación láser.

Los detalles técnicos

Según la información suministrada por la Federación, el accesorio está fabricado con armazón y varillas en termoplástico compuesto en un 85 % por nylon, buscando ligereza y resistencia.

Los lentes son polarizados de 1.0 milímetros e incluyen:

  • Recubrimiento antirreflejo (AR)

  • Tratamiento contra agua salada

  • Filtro UV

Federación Colombiana de Fútbol
Selección Colombia
Mundial 2026
