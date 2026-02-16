Inicio
Así será el renovado estadio Atanasio Girardot de Medellín

Lun, 16/02/2026 - 16:49
El proyecto costará $752.000 millones e incluirá nueva cubierta, silletería y tecnología.
estadio-medellín-renovación
Créditos:
Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín radicó ante la Curaduría Urbana los estudios y diseños necesarios para obtener la licencia de construcción que permitirá la modernización del estadio Atanasio Girardot, uno de los principales escenarios deportivos del país.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que el objetivo es convertirlo en un referente internacional. “Estamos trabajando para tener uno de los mejores estadios del mundo. Y será 100 % público”, afirmó.

Más capacidad y nueva infraestructura

La renovación contempla una inversión superior a $752.000 millones y la intervención de más de 32.000 metros cuadrados del estadio, además de casi 33.000 metros cuadrados de espacio público.

La capacidad pasará de 45.200 a cerca de 60.000 espectadores. También se instalará nueva silletería, se ampliarán rampas para mejorar la accesibilidad y aumentarán en un 33 % las unidades sanitarias.

Lea también: Así será la renovación del Atanasio Girardot con nueva cubierta

El estadio contará con una nueva cubierta metálica que protegerá a los asistentes y mejorará la experiencia dentro del escenario. Además, se renovará completamente el campo de juego con nueva tecnología y césped de alta calidad.

Qué sigue en el proceso

Una vez se obtenga la licencia de construcción, la administración presentará los prepliegos en abril, abrirá la licitación en mayo, adjudicará en junio y espera iniciar obras a finales de julio.

El Distrito ha adelantado estudios de suelos, análisis estructurales y procesos de socialización con clubes, arrendatarios y promotores de eventos para ajustar el proyecto a las necesidades del escenario.

La modernización busca posicionar el Atanasio Girardot como un estadio de talla mundial, manteniendo su carácter público.

renovación-espectadores-atanasio-girardot

Se pretende ampliar la capacidad de 45.200 a cerca de 60.000 espectadores

Medellín
