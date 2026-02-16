Inicio
Tiroteo en partido de hockey en EE.UU. dejó tres muertos, entre ellos el agresor

Lun, 16/02/2026 - 17:11
Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, una de las personas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada.
Tiroteo durante partido de hockey en Estados Unidos.
Créditos:
EFE.

Al menos dos personas, incluida una niña, murieron y otras tres resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island (EE.UU.), donde también falleció el atacante, según reportes de autoridades y medios locales.

Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, una de las personas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada.

CNN, que cita fuentes policiales, indica que el suceso parece derivar de una disputa doméstica, puesto que el agresor disparó contra miembros de su propia familia.

El suceso tuvo lugar esta tarde durante un partido de hockey entre equipos de un instituto que se celebraba en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena de la localidad, agrega el reporte.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, indicó en X que las autoridades están investigando el tiroteo y que está en contacto con el alcalde, Donald Grebien, así como los cuerpos de policía estatales y locales.

El Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas está asistiendo en la investigación y se han desplazado al estadio numerosos efectivos policiales, de acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales. 

Creado Por
Agencia EFE
Estados Unidos
Coyuntura internacional
Mundo
