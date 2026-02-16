Familiares de presos políticos en Venezuela inician huelga en Caracas

La presión por la liberación de presos políticos en Venezuela escaló este sábado, cuando familiares de los detenidos en el comando policial conocido como Zona 7, en Caracas, se sumaron a la huelga de hambre iniciada el día anterior por sus parientes recluidos en ese centro.

La protesta comenzó a las 6:00 hora local (10:00 GMT) en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Más de una decena de personas se instalaron en el lugar con colchonetas y paraguas para protegerse del sol. Según informaron, la última vez que comieron fue alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Un cartel con la frase “Familiares en huelga de hambre” acompaña la manifestación, que fue declarada como indefinida.

La jornada se produjo pocas horas después de que fueran excarceladas 17 personas recluidas en Zona 7. Entre ellas figuran el dirigente sindical José Elías Torres, el líder del sector construcción William Lizardo, los jóvenes con trastorno del espectro autista Gabriel Sánchez y Gilmary Alcalá, así como la madre de esta última, Zulma Lasala.

De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, los liberados formaban parte de un grupo de más de 50 detenidos en ese comando policial.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, había prometido el pasado 6 de febrero la liberación de “todos” los detenidos una vez se aprobara la ley de amnistía, cuyo segundo debate fue aplazado para la próxima semana por diferencias en un artículo que exige a procesados y condenados presentarse ante la Justicia.