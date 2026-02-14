Inicio
Heineken recortará hasta 6.000 empleos tras caída del 1,2 % en ventas

Sáb, 14/02/2026 - 08:00
Heineken anunció el recorte de entre 5.000 y 6.000 empleos para ahorrar 500 millones de euros, tras cerrar 2025 con caída en ventas y facturación.
La cervecera neerlandesa Heineken confirmó este miércoles un nuevo plan de ajuste global que contempla el recorte de entre 5.000 y 6.000 empleos en los próximos dos años. La decisión busca reducir costes y simplificar su estructura operativa, tras cerrar 2025 con una caída del 1,2 % en el volumen total de cervezas vendidas.

Actualmente, el grupo cuenta con más de 87.000 empleados en todo el mundo y espera lograr ahorros brutos de aproximadamente 500 millones de euros, apoyados en mejoras de productividad y cambios estructurales.

Caen ventas y facturación en 2025

En su informe anual, la multinacional reportó que su facturación descendió un 4,7 %, situándose en 34.200 millones de euros. El volumen total vendido bajó hasta casi 282 millones de hectolitros, con retrocesos en Europa, Estados Unidos y Brasil, mercados considerados estratégicos.

A pesar de la reducción en ingresos, el beneficio operativo aumentó un 4,4 %, impulsado por recortes de costes y mayor eficiencia interna.

La eliminación de puestos de trabajo se suma a anteriores reorganizaciones. El pasado otoño, la compañía ya había anunciado un programa de ahorro por 2.000 millones de euros, que incluye la desaparición de cientos de empleos en su sede central de Ámsterdam.

 

El consejero delegado, Dolf van den Brink, calificó el desempeño de 2025 como “resiliente y equilibrado”, destacando que la empresa mantuvo o ganó cuota en más del 60 % de sus mercados. Sin embargo, advirtió que el entorno seguirá siendo incierto en 2026.

“La primera prioridad es acelerar el crecimiento, financiado por un aumento de la productividad y cambios en el modelo operativo”, explicó.

Como parte de su expansión, la compañía completó la adquisición de los negocios de bebidas y tiendas de FIFCO en Centroamérica, la mayor compra del grupo en más de una década. Se espera que esta operación tenga un impacto positivo inmediato en el beneficio por acción.

Para 2026, Heineken proyecta que el beneficio operativo crezca entre un 2 % y un 6 %, en un escenario económico estable pero con presión de costes, especialmente en África.

Además, la empresa deberá designar próximamente al sucesor de Van den Brink, quien anunció de forma inesperada que dejará el cargo tras seis años al frente del grupo, en un momento clave para reforzar su rentabilidad.

*Hecha con información de EFE*

 

