Heineken recortará hasta 6.000 empleos tras caída del 1,2 % en ventas

La cervecera neerlandesa Heineken confirmó este miércoles un nuevo plan de ajuste global que contempla el recorte de entre 5.000 y 6.000 empleos en los próximos dos años. La decisión busca reducir costes y simplificar su estructura operativa, tras cerrar 2025 con una caída del 1,2 % en el volumen total de cervezas vendidas.

Actualmente, el grupo cuenta con más de 87.000 empleados en todo el mundo y espera lograr ahorros brutos de aproximadamente 500 millones de euros, apoyados en mejoras de productividad y cambios estructurales.

Caen ventas y facturación en 2025

En su informe anual, la multinacional reportó que su facturación descendió un 4,7 %, situándose en 34.200 millones de euros. El volumen total vendido bajó hasta casi 282 millones de hectolitros, con retrocesos en Europa, Estados Unidos y Brasil, mercados considerados estratégicos.

A pesar de la reducción en ingresos, el beneficio operativo aumentó un 4,4 %, impulsado por recortes de costes y mayor eficiencia interna.

La eliminación de puestos de trabajo se suma a anteriores reorganizaciones. El pasado otoño, la compañía ya había anunciado un programa de ahorro por 2.000 millones de euros, que incluye la desaparición de cientos de empleos en su sede central de Ámsterdam.