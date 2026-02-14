Filarmónica de Bogotá ofrece formación musical gratis a niños y jóvenes

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) anunció la apertura de inscripciones para su Programa de Formación Musical gratuito en los Centros Filarmónicos Locales, una estrategia que busca fortalecer el acceso a la educación artística en la capital. Los cupos son limitados y el proceso ya se encuentra habilitado.

La convocatoria está dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 7 y 17 años que residan en Bogotá y quieran iniciar o fortalecer su proceso en canto coral, creación musical e interpretación instrumental.

Uno de los principales beneficios es que no se exige experiencia previa en música ni contar con instrumento propio, lo que facilita el acceso a la formación artística en distintas localidades de la ciudad.

El objetivo es ampliar la cobertura cultural y brindar oportunidades formativas a la población infantil y juvenil, promoviendo espacios seguros de aprendizaje y expresión artística.

Cómo inscribirse al Programa de Formación Musical gratuito

Las familias interesadas deben seguir estos pasos:

Ingresar al enlace oficial de la OFB Completar el formulario con la información solicitada. Adjuntar los documentos requeridos para formalizar la inscripción.

La participación no tiene ningún costo. Sin embargo, debido a que los cupos son limitados, se recomienda realizar el trámite lo antes posible.

Los Centros Filarmónicos Locales constituyen el eje central del programa formativo de la OFB. Funcionan mediante acuerdos entre la Orquesta y las Alcaldías Locales, y están distribuidos en diferentes puntos de Bogotá.

Actualmente, el programa integra más de 1.280 agrupaciones musicales, entre bandas, orquestas y coros, con la participación de miles de estudiantes guiados por más de 400 artistas formadores.

Cada centro tiene una capacidad aproximada para 200 estudiantes y ofrece clases dos o tres veces por semana, con horarios ajustados a las dinámicas de cada comunidad.