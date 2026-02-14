Conciertos gratis de la Filarmónica de Bogotá en febrero: fechas y horarios

La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá dos conciertos gratuitos en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, como parte de su Temporada 2026.

Las presentaciones se realizarán el viernes 13 de febrero a las 7:00 p. m. y el sábado 14 de febrero de 2026 a las 4:00 p. m., con entrada libre hasta completar aforo.

Le puede interesar: El mensaje con el que Rubén Blades se despide los escenarios

Bajo la dirección de Rubián Zuluaga, la Filarmónica inicia la serie titulada “La perfección del Barroco y el Clasicismo” con la interpretación de la “Suite orquestal en Re Mayor No. 3, BWV 1068” de Johann Sebastian Bach. De esta obra sobresale el segundo movimiento, “Air”, escrito únicamente para cuerdas y considerado una de las páginas más reconocidas del compositor.

La programación continúa con el “Concierto para clavecín y cuerdas en re menor BWV 1052”, que en esta ocasión se escuchará en versión para piano.

Marcos Madrigal, solista invitado

El encargado de interpretar esta pieza será el pianista cubano Marcos Madrigal, invitado especial de la semana. Nacido en La Habana, se graduó con honores en 2007 en la Universidad de las Artes de Cuba (ISA), bajo la guía de Teresita Junco. También realizó estudios en el Conservatorio de Suiza Meridional en Lugano y en la Academia Internacional de Piano del Lago de Como.

Le puede interesar: Hilary Duff confirma su primera gira en casi 20 años

Madrigal ha actuado en escenarios internacionales como el Teatro Colón de Buenos Aires, el Queen Elizabeth Hall de Londres y el Auditorium Parco della Musica de Roma, entre otros. Entre sus grabaciones destacan “Homo Ludens” con Leo Brouwer y “Cuba”, producción que recibió reconocimientos como el Choc de Classica (Francia), el Melómano de Oro (España), el Cubadisco 2016 y cinco estrellas de Diapason.

La Temporada 2026, dedicada a explorar “De lo Romántico a lo Moderno: cartografías del sinfonismo universal”, continúa así su programación con una invitación abierta al público bogotano para disfrutar de la música sin costo.