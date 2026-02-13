Bogotá reporta lluvias 160 % superiores al promedio histórico

Los primeros días de 2026 están dejando cifras inusuales en materia climática en la capital. Lo que tradicionalmente es una temporada seca en Bogotá se ha transformado en semanas de precipitaciones intensas y acumulados que superan ampliamente los registros normales.

El Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger) confirmó que la ciudad presenta un aumento de lluvias del 160 % frente al promedio histórico, un comportamiento que calificó como atípico y extremo para esta época del año.

Enero y febrero rompen la tendencia histórica

De acuerdo con el informe oficial, enero y febrero, meses que suelen caracterizarse por bajas precipitaciones, han mostrado variaciones significativas:

En enero , diferentes sectores reportaron acumulados entre 120 % y 160 % por encima de lo habitual.



En febrero , durante los primeros once días, localidades como Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa ya registran anomalías en sus niveles de lluvia.



Uno de los eventos que más llamó la atención ocurrió el 11 de febrero en Usaquén, donde en tan solo 67 minutos cayó el 68 % de la lluvia que normalmente se espera para todo el mes. La intensidad del aguacero evidenció la magnitud del fenómeno.

El análisis meteorológico del Idiger advierte que las lluvias continuarán, al menos, hasta la tercera semana de febrero. Se anticipan episodios de intensidad moderada, aunque existe la posibilidad de tormentas eléctricas y granizo en algunos sectores.

El director de la entidad, Guillermo Escobar Castro, indicó que podría presentarse una disminución gradual hacia finales de mes. No obstante, recordó que a mediados de marzo inicia una nueva temporada de lluvias, como es habitual en el calendario climático, por lo que resulta fundamental mantener la prevención.

Medidas para reducir riesgos

Ante el panorama, el Idiger mantiene en alerta permanente a sus equipos de respuesta y reiteró a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar emergencias.

Entre las recomendaciones están:

Limpiar canales, bajantes y rejillas en viviendas.



Verificar y asegurar techos y cubiertas .



Hacer mantenimiento a bombas en edificios y propiedades horizontales , especialmente en sótanos.



Evitar arrojar basuras a la calle , para prevenir obstrucciones en el sistema de alcantarillado.



Las autoridades insisten en que el comportamiento climático actual exige mayor corresponsabilidad ciudadana, ante la posibilidad de inundaciones y afectaciones derivadas de las lluvias intensas.