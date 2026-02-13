Delcy Rodríguez anuncia cooperación rápida con EE. UU.

Un nuevo capítulo se abre en la relación entre Venezuela y Estados Unidos. La presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que ambos países trabajan en una agenda “muy rápida para consolidar” la cooperación bilateral, tras recorrer instalaciones petroleras junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

En un video divulgado este viernes en redes sociales, Rodríguez afirmó que el objetivo central del acercamiento es que “nuestros países, que nuestros pueblos, se vean beneficiados”, destacando que lo importante es consolidar una cooperación binacional productiva y de largo plazo.

La declaración se dio luego de una visita a campos operados por la estatal PDVSA y la estadounidense Chevron, compañías que, según Rodríguez, están “haciendo un trabajo extraordinario como socios”.

La funcionaria resaltó que el 95 % de los trabajadores en estas empresas mixtas son venezolanos, quienes, aseguró, mantienen “una sincronía perfecta” con los empleados que Chevron trasladó desde otros países. “Trabajamos como un solo pueblo”, enfatizó.

El miércoles, durante una reunión privada con Wright en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, ambas delegaciones suscribieron un acuerdo que, según la mandataria encargada, traza el camino hacia una asociación productiva a largo plazo.

Rodríguez señaló además que considera “un honor” para su país colaborar en la reducción de la desigualdad energética en el planeta y expresó su expectativa de que “ningún tipo de obstáculo” interfiera en esta nueva etapa de cooperación con Washington.

Producción petrolera y flexibilización de sanciones

El secretario de Energía proyectó elevar la producción de Chevron en Venezuela a 300.000 barriles diarios, tras visitar los campos de crudo que opera la compañía en el país caribeño. También exploró alternativas para modernizar la infraestructura petrolera.

Chevron es actualmente la única petrolera estadounidense que opera en Venezuela. Durante buena parte de 2025, su producción se estimó entre 225.000 y 240.000 barriles diarios, según expertos.

El contexto también incluye decisiones recientes en ambos países. El martes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. relajó restricciones para que empresas estadounidenses operen en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Por su parte, el 29 de enero, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que abre el sector a la inversión privada y extranjera.

La visita de Wright marca el primer viaje de un alto funcionario estadounidense desde el ataque militar de enero pasado, durante el cual fue capturado Nicolás Maduro, hecho que modificó el vínculo entre Caracas y Washington tras la ruptura de relaciones en 2019.

Aunque ahora ambos gobiernos hablan de una cooperación fluida, semanas atrás el Ejecutivo venezolano había señalado que su acercamiento a Estados Unidos buscaba la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, también detenida.

En este nuevo escenario, la energía se consolida como el eje central de un acercamiento que ambas partes describen como estratégico y prioritario.

*Con información de EFE*