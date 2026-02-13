Así suena la canción de Maluma con Yeison Jiménez

Ese esfuerzo y disciplina lo llevaron a llenar escenarios multitudinarios y a consolidarse como una de las voces más queridas del género. Su fallecimiento tomó por sorpresa a su familia, fanáticos y colegas, dejando un vacío difícil de llenar.

El concierto en El Campín que no pudo ser

Uno de los sueños más grandes del artista era su segundo concierto en el Estadio El Campín, programado inicialmente para marzo. Sin embargo, tras su partida, el evento tuvo que adelantarse y se realizó el 31 de enero, manteniendo el espíritu original pero sin su presencia física.

Durante la promoción del show, Jiménez había prometido grandes sorpresas. Entre ellas, se especulaba la aparición de Maluma y la presentación oficial de la canción que tenían juntos. Ese momento no pudo darse en vida del artista, pero el destino guardaba otra forma de revelarlo.

“Con el Corazón”: la última grabación de Yeison Jiménez

El pasado 10 de diciembre quedó registrada la que sería la última grabación de Yeison Jiménez. Un mes después de su fallecimiento, se confirmó el lanzamiento oficial de Con el Corazón, estrenada el jueves 12 de febrero.

Días antes del lanzamiento, Maluma habló del tema durante un live realizado en la celebración de su cumpleaños. Allí aseguró que la decisión final debía recaer en la familia del cantante popular:

Lo que diga la familia es lo más importante. No quiero que se malinterprete, no quiero que digan que lo hago por interés

El gesto fue interpretado como una muestra de respeto hacia el legado del artista y hacia sus seres queridos.

Un videoclip cargado de emoción y autenticidad

El estreno llegó acompañado de un video inédito grabado antes de su partida, en el que Yeison aparece cantando fragmentos del tema mientras conduce. Posteriormente, se lanzó el videoclip oficial, que capturó el encuentro entre ambos artistas en Medellín.

La producción muestra la complicidad, la alegría genuina y el carácter descomplicado que definía a ambos. En una de las escenas más comentadas, se escucha a Yeison decirle a Maluma en tono jocoso:

Papi, ¿usted por qué es tan bello gonorrea? ¿No se cansa de ser tan bello?

A lo que el paisa responde entre risas:

No, vos que sos marica

Más allá del humor y la camaradería, el proyecto tiene una carga emocional profunda. Según Paola España, miembro del equipo de prensa, “Con el Corazón” no es solo una colaboración musical, sino un testimonio emocional.