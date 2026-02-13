Sofía Gaviria sale de la lista al Senado del Partido Oxígeno, confirmó Betancourt

La directora del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, confirmó que Sofía Gaviria ya no hace parte de la lista al Senado de esa colectividad y aseguró que la decisión responde a diferencias políticas y estratégicas, no a un conflicto personal.

Según explicó Betancourt, la salida de Gaviria se produjo tras desacuerdos sobre el enfoque de la campaña electoral y el funcionamiento interno del partido. “Esto va mucho más allá de las diferencias que podamos tener”, señaló la dirigente, quien agregó que la exsenadora no compartía la línea de comunicación que promueve Oxígeno.

La directora del partido indicó que la campaña busca invitar a los ciudadanos a pasar “de la violencia verbal y física a las acciones en las urnas”, y que ese mensaje no fue respaldado por Gaviria. También aseguró que la renuncia estaba lista desde días atrás y que fue filtrada a medios antes de resolverse en los canales internos.

Señalamientos sobre presión mediática

Betancourt sostuvo que la exsenadora habría utilizado escenarios públicos para presionar decisiones dentro del partido. “Utilizaba a los medios para generar presiones y que se cumplieran sus caprichos personales”, afirmó.

La dirigente también señaló que otras candidaturas que recientemente salieron de la lista habían ingresado por recomendación de Gaviria, y negó que el episodio represente una implosión dentro de la colectividad. “La lista continúa”, afirmó.

Diferencias de fondo

Entre los desacuerdos expuestos, Betancourt mencionó un episodio ocurrido en el Congreso de la República, donde —según dijo— Gaviria habría tenido un altercado con un uniformado tras vulnerar los protocolos de seguridad del Capitolio.

También señaló diferencias sobre la estrategia publicitaria. Mientras el partido planteaba una campaña crítica frente al gobierno del presidente Gustavo Petro y centrada en un mensaje institucional, Gaviria proponía una estrategia basada en vallas con su imagen en distintas regiones del país, propuesta que Betancourt calificó como “respetable pero inviable”.

Comité de Ética sin acuerdo

La directora de Oxígeno indicó que el conflicto no pudo resolverse en el Comité de Ética del partido, ya que —según afirmó— Gaviria se negó a acudir a esa instancia.

Con esta salida, el Partido Oxígeno reconfigura su lista al Senado en medio del calendario electoral. Betancourt insistió en que la colectividad seguirá adelante con su propuesta política y descartó que la situación comprometa la continuidad del proyecto.