Consejo de Estado suspende el aumento del salario mínimo para 2026

Vie, 13/02/2026 - 08:32
El Consejo de Estado suspendió el aumento del 23% al salario mínimo de 2026. El Gobierno deberá expedir un decreto transitorio para fijar un nuevo monto tras este revés.
Billetes de Colombia.
Créditos:
Freepik.

El panorama económico de Colombia ha dado un giro inesperado tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del Decreto 1469, expedido el pasado 29 de diciembre por el Gobierno Nacional. Con esta medida cautelar, el incremento que fijaba el salario mínimo para 2026 en $1.750.905 queda sin validez inmediata, dejando en el aire el ajuste del 23% que el presidente Gustavo Petro había sancionado por decreto.

La determinación del alto tribunal surge como respuesta a las dudas sobre la legalidad del acto administrativo, aunque los magistrados aclararon que esta suspensión no constituye un fallo definitivo. El fondo del asunto, que determinará si el Gobierno respetó o no los parámetros legales y económicos para fijar una cifra tan elevada, solo se conocerá cuando se dicte la sentencia final. Sin embargo, el efecto práctico de esta decisión es un golpe directo a la principal bandera social del Ejecutivo para este año.

Ante el vacío jurídico que genera esta suspensión, el Consejo de Estado no ha dejado el sueldo de los trabajadores a la deriva. En la misma providencia, el tribunal le ordena al Gobierno Nacional emitir un decreto transitorio de manera urgente. Esta nueva norma deberá establecer un porcentaje de aumento provisional y el valor total correspondiente que regirá mientras la justicia resuelve si el decreto original cumple con la ley o si debe ser anulado permanentemente.

Este escenario obliga ahora al Ministerio de Trabajo y al equipo económico de la Presidencia a recalcular sus cifras en tiempo récord. La atención del país se centra en la Casa de Nariño, donde se espera que en las próximas horas se defina si el nuevo monto transitorio se ajustará a la inflación causada o si buscará un punto de equilibrio que evite mayores conflictos judiciales con los gremios empresariales, quienes habían advertido sobre la inviabilidad del aumento original.

Noticia en desarrollo.

Creado Por
Sandra Vargas
Consejo de Estado
Gobierno Nacional
Gustavo Petro
Coyuntura Nacional
salario mínimo
