Cristo aseguró que la consulta del Frente por la Vida “dejó de existir”

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y aspirante presidencial, aseguró en entrevista con Kienyke.com que la consulta del Frente por la Vida ya no tiene viabilidad política y que su decisión es competir directamente en primera vuelta.

En una conversación amplia, habló de la división en la centroizquierda, cuestionó al Consejo Nacional Electoral (CNE), planteó cambios en la estrategia de paz y analizó el momento que atraviesa el país.

“La consulta dejó de existir”

Cristo fue enfático al referirse al mecanismo que buscaba agrupar a varios sectores progresistas de cara a 2026. “La consulta dejó de existir”, afirmó. Según explicó, las decisiones recientes modificaron las condiciones bajo las cuales se había planteado ese acuerdo político.

“El escenario cambió completamente. Esa consulta, tal como estaba concebida, ya no es posible”, dijo. Y añadió una frase que ha marcado el debate: “Una consulta sin la izquierda es como un mote de queso sin el queso”.

Para el dirigente, el proceso perdió su esencia y eso obliga a redefinir el camino electoral. “Yo voy a primera vuelta”, señaló, al insistir en que su aspiración seguirá adelante por fuera de ese mecanismo.

Críticas al Consejo Nacional Electoral

Durante la entrevista, Cristo también cuestionó el papel del Consejo Nacional Electoral en el proceso. “El CNE no es un árbitro imparcial”, afirmó, al considerar que las decisiones adoptadas alteraron las reglas de juego.

Según dijo, el país necesita una reforma institucional profunda en materia electoral. “Hay que replantear el sistema. El Consejo Nacional Electoral, como está concebido hoy, no garantiza confianza”, expresó.

Sus declaraciones se dan en medio de un ambiente político marcado por la desconfianza entre sectores y por las tensiones alrededor de la organización de los procesos electorales.

Paz total y seguridad

Uno de los puntos más sensibles de la conversación fue la política de paz. Cristo planteó una revisión de la estrategia actual. “El 7 de agosto levantaría todas las mesas de negociación”, aseguró, al explicar que se requiere un nuevo enfoque.

“Negociar por negociar no tiene sentido”, agregó. Para el aspirante, la prioridad debe ser recuperar el control territorial y fortalecer la seguridad en las regiones más afectadas por la violencia.

Sin embargo, aclaró que su posición no significa renunciar a la búsqueda de la paz. “Colombia necesita paz, pero con resultados concretos y reglas claras”, puntualizó.

Balance del Gobierno Petro

Al referirse al Gobierno del presidente Gustavo Petro, Cristo habló de avances y dificultades. “Hay cosas positivas, pero también hay problemas evidentes”, señaló.

Entre los temas críticos mencionó la seguridad y los escándalos que han rodeado a distintas entidades. “El país no puede normalizar la incertidumbre”, sostuvo.

Para el exministro, el momento político exige “un acuerdo nacional” que permita superar la polarización y reconstruir consensos básicos en torno a la institucionalidad y el desarrollo social.

Camino a 2026

Cristo insistió en que su candidatura busca convocar a sectores diversos y construir una propuesta de centro. “El país necesita serenidad y firmeza al mismo tiempo”, afirmó.

Frente a la fragmentación del espectro progresista, reiteró que su decisión es competir en primera vuelta y dejar que los ciudadanos definan el rumbo. “Yo voy a presentar mis ideas y que la gente decida”, concluyó.

Con estas posiciones, el exministro entra de lleno en la carrera presidencial en un escenario político marcado por reacomodos, tensiones internas y un debate abierto sobre el futuro de la centroizquierda y la estrategia de paz en Colombia.

