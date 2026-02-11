Del cautiverio a la política: John Fran Pinchao y su apuesta por el Senado

John Fran Pinchao, exintegrante de la Policía Nacional y secuestrado por las Farc durante ocho años y medio, hoy busca una curul en el Senado por el Partido Oxígeno. Su decisión, explicó, nació durante el cautiverio.

“Durante el secuestro conocí personas vinculadas a la política, con las cuales compartí el secuestro, como Ingrid Betancourt, Luis Eladio Pérez, Consuelo González de Perdomo, Jorge Eduardo Gechem, entre otros. Y, por supuesto, Alan Jara también. Entonces, me hicieron ver que desde algunas posiciones se podía trabajar más ampliamente por el bienestar de los colombianos. Entonces, me surgió como la espinita en ese momento”.

Aclaró que su candidatura no responde a una iniciativa individual.

“Este no es un proyecto personal, es un proyecto de partido. Estoy vinculado al Partido Oxígeno de Ingrid Betancourt. Es un equipo, le llamamos la Selección Antipetro. Es un proyecto de partido, no es algo personal de cada uno, sino es un conjunto de ideas de todos. Las tres banderas principales son el estatuto de corrupción, la ley de víctimas y la ley del agua”, dijo.

“Justicia, verdad y reparación no se han dado”

Al referirse al acuerdo de paz, Pinchao fue contundente: “las banderas del acuerdo de paz fue justicia, verdad y reparación y no repetición y ninguna de estas se ha dado. No ha existido la verdad, no ha existido el perdón. De hecho, un exguerrillero cuando le preguntaron que si iba a pedir perdón dijo quizás, quizás, quizás, como algo ofendiendo a las víctimas”.

Sobre la reparación económica agregó: "la reparación no existe porque ellos hicieron un inventario donde dijeron que tenían dos escobas, tres escobas y un trapero, que eran los bienes que ellos tenían para reparar a las víctimas”.

Además, cuestionó su participación política: "ellos ya tuvieron su cuarto de hora, tuvieron diez curules gratis, cinco en la Cámara, cinco en el Senado y se acaban este periodo. No creo que la gente esté dispuesta a votar por unos exdelincuentes que le hicieron mucho daño al país y que no han pagado un solo día de prisión”.

“La paz total es un desastre total”

Frente a la política de paz total del presidente Gustavo Petro, señaló: "eso es como un desastre total. Vemos cómo constantemente están haciendo atentados contra las bases militares y de Policía. Ahora están utilizando drones, o sea, se han sofisticado en el uso de herramientas para generar violencia, muerte y destrucción”.

También habló del impacto en la fuerza pública: “antaño eran contra ellos contra quienes se combatía. Es un poco difícil que personas que han pertenecido a las Fuerzas Militares y de Policía tengan por jefe a uno de sus antiguos contrincantes”.

Por otra parte, señaló que el mayor desacierto del Gobierno Petro fue la corrupción, "porque supuestamente venían al cambio, pero no sé qué tipo de cambio. Vemos escándalos constantes, vemos que se ha creado una cantidad de puestos burocráticos absorbiendo el presupuesto de la nación”.

El perdón, la fuga y las secuelas

Consultado sobre el perdón, respondió que éste es "un perdón espiritual, es un perdón religioso. Cuando uno coloca todo ese odio, toda esa venganza, en manos de Dios, se siente como liberado de eso”.

Entre otras cosas, relató cómo fue su escape tras ocho años en cautiverio: "uno desde el primer día que lo secuestran la intención es volarse. La fuga es una operación militar, hay que prepararla milimétricamente o si no se fracasa”.

En cuanto a las secuelas que le dejó este hecho, destacó que "la desconfianza en la gente (…) y también la reacción a sonidos fuertes. Cuando hay un portazo o una explosión, uno intenta inmediatamente protegerse”.

“Soy un colombiano de a pie”

Al definirse, Pinchao concluyó que "es un colombiano de a pie, hijo de un maestro de construcción. Salimos de la pobreza a punta de trabajo. Es el colombiano que se levanta a la madrugada y lleva una coquita con el almuerzo para el trabajo. Ese es el colombiano que represento”.

Por último, hizo una invitación a los colombianos, "los invitamos este 8 de marzo a que nos acompañen marcando el logo de Oxígeno en el tarjetón. Tenemos unas propuestas para el bienestar de todos los colombianos, para que este país salga de la pobreza y salga de la miseria”.

