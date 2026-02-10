Miguel Uribe Londoño relanza su aspiración presidencial para 2026

Miguel Uribe Londoño lanzó por segunda vez su candidatura presidencial con miras a las elecciones de 2026, esta vez bajo el aval del Partido Demócrata Colombiano. El anuncio marca un giro significativo en su trayectoria política reciente, luego de su salida del proceso interno del Centro Democrático, colectividad a la que perteneció durante años y desde la cual intentó, sin éxito, consolidar una aspiración unificada.

La nueva plataforma política desde la que competirá Uribe Londoño tiene su origen en la personería jurídica otorgada tras las elecciones legislativas de 2022, cuando la representante Ana Rogelia Monsalve obtuvo la curul afro. A partir de ese reconocimiento nació el Partido Demócrata, colectividad que ahora respalda la aspiración presidencial del dirigente.

Durante el acto de lanzamiento, Uribe Londoño presentó ajustes a las propuestas que había expuesto en su primer anuncio presidencial, aunque mantuvo como ejes centrales temas relacionados con la seguridad, la justicia y la institucionalidad. Sin embargo, el tono del discurso estuvo marcado por fuertes críticas al Centro Democrático y, en particular, a la manera como —según él— fue apartado de la contienda interna para definir candidato presidencial.

Uribe Londoño, padre del asesinado dirigente Miguel Uribe Turbay, estableció un paralelismo entre su exclusión del proceso político y el crimen de su hijo, ocurrido en medio de la violencia que ha golpeado a distintos sectores del país. En su intervención aseguró que las ideas y propuestas de Miguel Uribe Turbay han sido acalladas en más de una ocasión, no solo por la criminalidad sino también por decisiones políticas dentro de su antiguo partido.

“La voz y las propuestas de Miguel han sido silenciadas dos veces: la primera, con su asesinato brutal; la segunda, cuando el jefe del Partido Centro Democrático dio la orden de que me sacaran de la precandidatura sin haber renunciado al proceso”, afirmó Uribe Londoño ante sus seguidores.

El dirigente también cuestionó los criterios con los que, según su versión, se tomó la decisión de excluirlo de la contienda interna. Aseguró que su nivel de respaldo ciudadano era superior al de otros aspirantes y calificó la situación como una injusticia que refleja problemas más amplios de la política colombiana.

“Fue una injusticia más, como otra de las que los colombianos tenemos que soportar cada día. Hay que recordar que yo tenía una intención de voto cuatro veces mayor que las tres senadoras a quienes les iba a ganar la encuesta”, agregó.

Tras confirmar oficialmente su candidatura por el Partido Demócrata Colombiano, Uribe Londoño dejó claro que buscará llegar a la primera vuelta presidencial con una propuesta propia, diferenciada tanto del Centro Democrático como de otras fuerzas tradicionales. Con este relanzamiento, el escenario político de cara a 2026 suma un nuevo actor que promete agitar el debate interno de la derecha y reconfigurar las alianzas en los próximos meses.