Adriana Lucía volvió a ser protagonista de la conversación pública, esta vez por un fuerte cruce de mensajes con la senadora María Fernanda Cabal en medio de la grave emergencia ambiental que afecta al departamento de Córdoba.

Aunque su carrera ha estado marcada principalmente por la música y la defensa de la identidad cultural del Caribe colombiano, la cantante no ha sido ajena a los debates sociales y políticos del país. En distintas ocasiones ha expresado sus opiniones sobre la realidad nacional y, recientemente, utilizó sus redes sociales para visibilizar la crítica situación que vive el departamento de Córdoba, tierra donde nació y es fuente interminable de inspiración.

El mensaje de Adriana Lucía por tragedia en Córdoba

A través de una sentida publicación, la cordobesa describió el impacto humano y ambiental de la emergencia, que ha dejado pueblos inundados, familias desplazadas y animales buscando refugio. En su mensaje, ella hizo un llamado a la solidaridad y anunció que estaría informando sobre acciones para recolectar ayudas destinadas a las comunidades afectadas.

“Córdoba vive hoy una tragedia de gran magnitud. Es imposible no conmoverse al ver las imágenes (…) tierras completamente anegadas, pueblos cubiertos por el agua, familias dejando sus casas sin saber qué va a acontecer”, expresó Adriana Lucía, resaltando también la unión y la resiliencia de las comunidades cordobesas frente a la adversidad.

La reacción de María Fernanda Cabal

Como suele ocurrir con este tipo de pronunciamientos, las reacciones no tardaron en llegar. Entre los comentarios más polémicos estuvo el de la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó a la artista recordándole su apoyo previo al actual Gobierno y haciendo referencia al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Recuerde que fue en el gobierno que usted apoyó que se robaron la UNGRD (…) mientras ustedes no decían nada”, escribió Cabal, llevando la discusión hacia un terreno político y comparando la tragedia de Córdoba con otros hechos de corrupción y violencia en el país.

La contundente respuesta de Adriana Lucía

Horas después, Adriana Lucía decidió no guardar silencio y respondió de manera directa y firme. En su mensaje dejó claro que su prioridad es su tierra y las personas afectadas, no las disputas políticas, y rechazó cualquier señalamiento que la vincule con corrupción o con estructuras de poder.

“Mi tierra es mi amor más profundo y haré todo para servirle. Yo creo que todos los corruptos deben pagar cárcel. No tengo camaradas, no soy corrupta, no tengo vínculos con el gobierno y nunca he recibido subsidios. Sirva más bien”, escribió la artista.