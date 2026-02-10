¿Cuánto cuesta el lujoso reloj que vendió Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella volvió a sorprender, esta vez lejos de los estrados y más cerca del lujo. El abogado lanzó su reloj Tigris Uno y lo vendió en menos de 24 horas, convirtiendo el accesorio en uno de los temas más comentados entre curiosos, seguidores y críticos.

El reloj fue creado como una pieza de alta relojería por el colombiano Álvaro Moya, formado en Suiza y reconocido por su trabajo artesanal. El Tigris Uno fue presentado como una verdadera obra de arte, con un diseño robusto y detalles que, según su descripción, simbolizan carácter, precisión y compromiso con Colombia.

Entre sus características más llamativas, el accesorio cuenta con 25 rubíes, resistencia al agua de hasta 100 metros y un diseño que incorpora los colores de la bandera de Colombia, junto al eslogan “Defensores de la patria”, lema que ha acompañado la narrativa pública del aspirante presidencial.

Se trató de una edición exclusiva y limitada de solo nueve piezas numeradas, lo que elevó aún más su atractivo. De la Espriella aseguró que cada reloj sería entregado personalmente, reforzando la idea de exclusividad y cercanía con quienes lograron adquirirlo antes de que se agotara.

El lanzamiento recordó otro episodio que dio de qué hablar meses atrás, cuando el abogado fue tendencia por unos tenis de lujo valorados en cerca de 5 millones de pesos, que generaron comentarios, memes y debates en redes sociales. Ahora, el reloj aparece como una nueva muestra de su gusto por los accesorios llamativos y de alto perfil.

Entre curiosidad, sorpresa y comentarios divididos, lo cierto es que el Tigris Uno cumplió su cometido, llamar la atención, agotarse rápidamente y volver a poner a Abelardo de la Espriella en el radar del entretenimiento digital, donde cada nuevo objeto que presenta termina dando de qué hablar.

Al final, queda claro que cuando se trata de Abelardo de la Espriella, el lujo no solo marca la hora, también marca conversación.