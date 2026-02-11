Flores colombianas en el Congreso de Estados Unidos

En el marco de una estrategia para fortalecer la relación comercial y de cooperación bilateral, la Embajada de Colombia en Estados Unidos, con apoyo de Asocolflores, entregará 535 bouquets a congresistas, senadores y representantes norteamericanos en el Capitolio, entre el 10 y el 13 de febrero. La acción busca proyectar el valor simbólico, económico y social de la floricultura colombiana, uno de los sectores más representativos de la economía rural del país.
“La floricultura colombiana es un ejemplo modelo exportador y de sostenibilidad. La entrega de estos bouquets simboliza cómo, a través del trabajo digno y el reconocimiento internacional construido durante décadas, el sector proyecta una imagen sólida de Colombia y contribuye a estrechar los vínculos de cooperación y confianza entre ambas naciones”, afirmó Augusto Solano, presidente de Asocolflores.
Detrás de esta iniciativa se encuentra una industria que en 2025 alcanzó exportaciones por US$2.400 millones y genera más de 240.000 empleos formales con apenas 11.200 hectáreas productivas, consolidándose como la actividad agrícola con mayor intensidad de mano de obra en el país. Además, seis de cada diez trabajadores del sector son mujeres, y más de la mitad son cabeza de hogar.
El corazón de San Valentín en Estados Unidos
La entrega de flores también resaltó el papel de Colombia como principal proveedor del mercado estadounidense. Durante San Valentín, más del 80% de las flores que se comercializan en Estados Unidos provienen del país, convirtiendo esta fecha en uno de los momentos más emblemáticos de la relación comercial bilateral.
“Este gesto es hermoso y significativo. Las flores colombianas hacen parte de la vida cotidiana en Estados Unidos y representan una relación que conecta nuestras economías y apoya a las familias de ambos países”, señaló Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos.
Solo en 2025, Colombia exportó más de 900 millones de tallos para esta celebración, consolidando su liderazgo mundial en logística agroexportadora y fortaleciendo la imagen del país como un socio confiable y competitivo.
Desde la Embajada y Asocolflores destacaron que esta iniciativa reafirma una relación bilateral de más de dos siglos basada en la cooperación y la confianza, al tiempo que posiciona a la floricultura como un puente cultural, económico y humano entre Colombia y Estados Unidos.