Jeniffer Pinzón, conocida como 'La China del Sombrero', pasó de trabajar la tierra en Chocontá, Cundinamarca, a participar en escenarios internacionales de diálogo social y liderazgo juvenil, donde recientemente sostuvo un encuentro con el papa León XIV. Su historia refleja un proceso construido desde el arraigo campesino, el trabajo comunitario y la defensa de las mujeres, los jóvenes y las poblaciones rurales.

La abogada y lideresa social viajó a Roma para representar a voces emergentes comprometidas con el desarrollo social, la equidad y la participación ciudadana. Su presencia permitió visibilizar las realidades del campo colombiano y proyectar propuestas surgidas desde los territorios hacia espacios globales de conversación.

Sobre su encuentro con el pontífice, Pinzón describió el momento como “cercano, profundamente humano y lleno de significado”, destacando la sencillez con la que, según relató, fue escuchada y la invitación al servicio que marcó la conversación. Durante la reunión, aseguró que entregó un sobre simbólico que representaba “a Cundinamarca, el rostro de mi tierra, de mis veredas, de mi gente trabajadora y de sus necesidades reales”.

La lideresa también explicó que compartió con el papa su historia personal, el camino construido desde el trabajo social y los sueños colectivos que, dice, impulsa junto a su comunidad.

“Más allá de lo simbólico, me llevo un compromiso personal: vivir con valores, coherencia y servicio auténtico”, expresó.

Para Pinzón, el encuentro también dejó un mensaje dirigido a las nuevas generaciones. Afirmó que representa “una señal poderosa” para los jóvenes del país y reiteró su convicción de que los sueños “sí germinan cuando se trabajan con propósito”, resaltando la importancia de un liderazgo basado en la justicia social y en poner primero a la comunidad.

Oriunda de Chocontá, construyó su liderazgo desde la vida rural y el trabajo directo con comunidades. Es abogada de la Universidad Militar Nueva Granada y especialista en Alta Gerencia y Dirección del Estado. Durante su formación académica financió sus estudios trabajando y vendiendo papa, experiencia que luego transformó en propuestas enfocadas en el fortalecimiento del campo y el desarrollo social.

Con más de una década de trayectoria, se desempeñó como Consejera Departamental de Mujer y Género en Cundinamarca y fue líder nacional de juventudes. Además, impulsó procesos de participación femenina a través de la Red Nacional Nosotras Ahora, consolidando una agenda centrada en equidad, liderazgo joven y desarrollo territorial