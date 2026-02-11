Inicio
Regiones

Liberaron al alcalde de Morales tras retención armada en el Cauca

Mié, 11/02/2026 - 11:26
Óscar Yamit Guachetá fue retenido por hombres armados en la vía Panamericana y liberado horas después en Caldono. Autoridades refuerzan seguridad.
Alcalde del municipio de Morales, Cauca, Óscar Yamit Guachetá.
Créditos:
Ejército Nacional.

El alcalde del municipio de Morales, Cauca, Óscar Yamit Guachetá, fue interceptado por hombres armados en la noche del martes 10 de febrero cuando se movilizaba por la vía Panamericana, a la altura de la vereda La María, en jurisdicción de Piendamó. El mandatario regresaba de Bogotá, donde adelantaba gestiones ante el Gobierno Nacional.

De acuerdo con la información oficial, junto al alcalde se desplazaban su secretario de Gobierno y su esquema de seguridad. En medio del hecho, Guachetá y uno de sus escoltas fueron retenidos en un presunto caso de secuestro, mientras que los hombres armados hurtaron el vehículo en el que se movilizaban y varias de sus pertenencias, entre ellas teléfonos celulares.

La Tercera División del Ejército Nacional informó que, tras conocer lo ocurrido, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 7, adscrito a la Brigada 29, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional, desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. La acción permitió ubicar y liberar al mandatario y a su escolta en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono.

“El alcalde fue ubicado en zona rural de Caldono y se encuentra a salvo”, indicó la fuerza pública a través de un comunicado. Asimismo, el Ejército señaló que las operaciones continúan en el área para dar con el paradero de los responsables del hecho.

Tras el operativo, el mandatario y sus acompañantes fueron trasladados al hospital de Piendamó, donde permanecen bajo valoración médica. Según las autoridades, se encuentran fuera de peligro.

En sus primeras declaraciones, Guachetá agradeció por el desenlace del operativo y aseguró que continuará con sus labores al frente de la administración municipal. “En este momento ya nos encontramos en un procedimiento médico. Gracias a Dios las cosas no pasaron a mayores y seguimos con toda la responsabilidad trabajando por todos los moralenses”, manifestó.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó el hecho y pidió al Gobierno Nacional reforzar las medidas de seguridad en la vía Panamericana, un corredor estratégico no solo para el departamento, sino para el suroccidente del país. “En menos de ocho horas se han registrado graves hechos que atentan contra la vida e integridad de dirigentes y autoridades territoriales en el Cauca”, afirmó el mandatario departamental.

Este caso se suma al secuestro y posterior liberación de la senadora Aída Quilcué, ocurrido en las últimas horas en el oriente del Cauca, lo que ha encendido las alertas sobre la seguridad de líderes políticos y autoridades en la región.

Las autoridades mantienen presencia reforzada en el corredor vial mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables. Entretanto, desde distintos sectores políticos se han elevado llamados al Gobierno Nacional para adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad en el departamento.

Creado Por
Sandra Vargas
Cauca
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Liberaron al alcalde de Morales tras retención armada en el Cauca
Alcalde del municipio de Morales, Cauca, Óscar Yamit Guachetá.
Óscar Yamit Guachetá fue retenido por hombres armados en la vía Panamericana y liberado horas después en Caldono. Autoridades refuerzan seguridad.
Colombia
¿Cuánto cuesta un esquema de seguridad para un congresista?
Seguridad de congresistas: quién decide y cuánto cuesta
Así funcionan los esquemas de seguridad de congresistas: rol de la UNP, qué incluye el esquema, qué costos se conocen y qué no se publica.
Mundo
Shakira dará concierto gratuito en Río de Janeiro en mayo
La colombiana Shakira canta durante un concierto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" este sábado, en el estadio nacional Jorge Mágico González, en San Salvador (El Salvador).
La artista colombiana será la protagonista del evento ‘Todo el mundo en Río’, en un espectáculo masivo que seguirá la línea de los conciertos gratuitos realizados por Madonna y Lady Gaga en años recientes.
Bogotá
Así puede aplicar a ‘Salvavidas al Empleo’ en Bogotá
Alcalde Carlos Fernando Galán
El programa distrital entregará incentivos de hasta $800.000 por trabajador formal para apoyar a micro y pequeñas empresas y evitar despidos tras el aumento del salario mínimo.