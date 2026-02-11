Liberaron al alcalde de Morales tras retención armada en el Cauca

El alcalde del municipio de Morales, Cauca, Óscar Yamit Guachetá, fue interceptado por hombres armados en la noche del martes 10 de febrero cuando se movilizaba por la vía Panamericana, a la altura de la vereda La María, en jurisdicción de Piendamó. El mandatario regresaba de Bogotá, donde adelantaba gestiones ante el Gobierno Nacional.

De acuerdo con la información oficial, junto al alcalde se desplazaban su secretario de Gobierno y su esquema de seguridad. En medio del hecho, Guachetá y uno de sus escoltas fueron retenidos en un presunto caso de secuestro, mientras que los hombres armados hurtaron el vehículo en el que se movilizaban y varias de sus pertenencias, entre ellas teléfonos celulares.

La Tercera División del Ejército Nacional informó que, tras conocer lo ocurrido, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 7, adscrito a la Brigada 29, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional, desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. La acción permitió ubicar y liberar al mandatario y a su escolta en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono.

“El alcalde fue ubicado en zona rural de Caldono y se encuentra a salvo”, indicó la fuerza pública a través de un comunicado. Asimismo, el Ejército señaló que las operaciones continúan en el área para dar con el paradero de los responsables del hecho.

Tras el operativo, el mandatario y sus acompañantes fueron trasladados al hospital de Piendamó, donde permanecen bajo valoración médica. Según las autoridades, se encuentran fuera de peligro.

En sus primeras declaraciones, Guachetá agradeció por el desenlace del operativo y aseguró que continuará con sus labores al frente de la administración municipal. “En este momento ya nos encontramos en un procedimiento médico. Gracias a Dios las cosas no pasaron a mayores y seguimos con toda la responsabilidad trabajando por todos los moralenses”, manifestó.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó el hecho y pidió al Gobierno Nacional reforzar las medidas de seguridad en la vía Panamericana, un corredor estratégico no solo para el departamento, sino para el suroccidente del país. “En menos de ocho horas se han registrado graves hechos que atentan contra la vida e integridad de dirigentes y autoridades territoriales en el Cauca”, afirmó el mandatario departamental.

Este caso se suma al secuestro y posterior liberación de la senadora Aída Quilcué, ocurrido en las últimas horas en el oriente del Cauca, lo que ha encendido las alertas sobre la seguridad de líderes políticos y autoridades en la región.

Las autoridades mantienen presencia reforzada en el corredor vial mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables. Entretanto, desde distintos sectores políticos se han elevado llamados al Gobierno Nacional para adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad en el departamento.