Unión Europea despliega 40 observadores para elecciones 2026

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) desplegó 40 observadores en Colombia para seguir la campaña y la organización de las elecciones de marzo y mayo. El equipo hará seguimiento permanente en distintos departamentos y no solo el día de votación. La misión llegó a solicitud de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Qué hará la misión?

Los 40 observadores mantendrán contacto con la administración electoral, candidatos, partidos y organizaciones de la sociedad civil. La misión tendrá presencia en zonas urbanas y rurales, y buscará cubrir realidades distintas a la de Bogotá. También tendrá presencia en departamentos afectados por inundaciones, como Córdoba y Sucre, según explicó el jefe adjunto de la misión, José Antonio de Gabriel.

¿Qué aspectos va a evaluar?

La misión evaluará la transparencia del proceso y el acceso equitativo de los candidatos a la campaña. También revisará la libertad de desplazamiento durante el periodo electoral y las garantías para los votantes. En el componente operativo, hará seguimiento a los preparativos técnicos de las autoridades electorales, como parte de su observación del funcionamiento del proceso.

¿Por qué esto le importa al votante?

Una misión internacional de observación no reemplaza a las autoridades electorales ni decide resultados. Su valor está en que hace una revisión externa del proceso y deja constancia pública sobre condiciones de equidad, seguridad y organización. En buen romance: ayuda a que el país tenga más información sobre cómo se desarrolló la campaña y cómo se administró la elección, especialmente en regiones donde el acceso a garantías puede variar.

¿Qué sigue en el calendario?

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo, el mismo día de las consultas interpartidistas. La primera vuelta presidencial será el 31 de mayo. Si hay segunda vuelta, se realizará el 21 de junio. La misión está encabezada por el eurodiputado Esteban González Pons, quien llegará al país la próxima semana y presentará balances preliminares dos días después de cada jornada electoral.

¿Qué entregará la UE al final?

Al cierre del proceso, la UE publicará un informe final con conclusiones y recomendaciones. Ese documento no cambia por sí solo las decisiones electorales, pero sí se convierte en una referencia formal para discutir ajustes de procedimiento, garantías y condiciones de competencia, con base en lo observado durante toda la campaña y las jornadas de votación.