Inicio
Colombia

Unión Europea despliega 40 observadores para elecciones 2026

Mié, 11/02/2026 - 11:37
La Unión Europea desplegó 40 observadores para seguir campaña y elecciones de marzo y mayo en Colombia. Harán presencia en regiones y publicarán balances tras cada jornada.
Unión Europea y elecciones 2026: por qué importa la misión
Créditos:
Registraduría Nacional

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) desplegó 40 observadores en Colombia para seguir la campaña y la organización de las elecciones de marzo y mayo. El equipo hará seguimiento permanente en distintos departamentos y no solo el día de votación. La misión llegó a solicitud de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Qué hará la misión?

Los 40 observadores mantendrán contacto con la administración electoral, candidatos, partidos y organizaciones de la sociedad civil. La misión tendrá presencia en zonas urbanas y rurales, y buscará cubrir realidades distintas a la de Bogotá. También tendrá presencia en departamentos afectados por inundaciones, como Córdoba y Sucre, según explicó el jefe adjunto de la misión, José Antonio de Gabriel.

¿Qué aspectos va a evaluar?

La misión evaluará la transparencia del proceso y el acceso equitativo de los candidatos a la campaña. También revisará la libertad de desplazamiento durante el periodo electoral y las garantías para los votantes. En el componente operativo, hará seguimiento a los preparativos técnicos de las autoridades electorales, como parte de su observación del funcionamiento del proceso.

¿Por qué esto le importa al votante?

Una misión internacional de observación no reemplaza a las autoridades electorales ni decide resultados. Su valor está en que hace una revisión externa del proceso y deja constancia pública sobre condiciones de equidad, seguridad y organización. En buen romance: ayuda a que el país tenga más información sobre cómo se desarrolló la campaña y cómo se administró la elección, especialmente en regiones donde el acceso a garantías puede variar.

¿Qué sigue en el calendario?

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo, el mismo día de las consultas interpartidistas. La primera vuelta presidencial será el 31 de mayo. Si hay segunda vuelta, se realizará el 21 de junio. La misión está encabezada por el eurodiputado Esteban González Pons, quien llegará al país la próxima semana y presentará balances preliminares dos días después de cada jornada electoral.

¿Qué entregará la UE al final?

Al cierre del proceso, la UE publicará un informe final con conclusiones y recomendaciones. Ese documento no cambia por sí solo las decisiones electorales, pero sí se convierte en una referencia formal para discutir ajustes de procedimiento, garantías y condiciones de competencia, con base en lo observado durante toda la campaña y las jornadas de votación.

 

Elecciones
Unión Europea
Elecciones 2026
Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Unión Europea despliega 40 observadores para elecciones 2026
Unión Europea y elecciones 2026: por qué importa la misión
La Unión Europea desplegó 40 observadores para seguir campaña y elecciones de marzo y mayo en Colombia. Harán presencia en regiones y publicarán balances tras cada jornada.
Regiones
Liberaron al alcalde de Morales tras retención armada en el Cauca
Alcalde del municipio de Morales, Cauca, Óscar Yamit Guachetá.
Óscar Yamit Guachetá fue retenido por hombres armados en la vía Panamericana y liberado horas después en Caldono. Autoridades refuerzan seguridad.
Colombia
¿Cuánto cuesta un esquema de seguridad para un congresista?
Seguridad de congresistas: quién decide y cuánto cuesta
Así funcionan los esquemas de seguridad de congresistas: rol de la UNP, qué incluye el esquema, qué costos se conocen y qué no se publica.
Mundo
Shakira dará concierto gratuito en Río de Janeiro en mayo
La colombiana Shakira canta durante un concierto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" este sábado, en el estadio nacional Jorge Mágico González, en San Salvador (El Salvador).
La artista colombiana será la protagonista del evento ‘Todo el mundo en Río’, en un espectáculo masivo que seguirá la línea de los conciertos gratuitos realizados por Madonna y Lady Gaga en años recientes.