Elecciones 2026: los cargos clave que termina eligiendo el Congreso

En las elecciones legislativas de 2026 se elige Senado y Cámara. Ese Congreso no solo aprueba leyes y hace control político: también cumple una función menos visible, pero decisiva. Elige o participa en la elección de funcionarios que vigilan el gasto público, la disciplina de servidores, el respeto de derechos y la organización de elecciones.

En Colombia, varias elecciones de altos cargos no las hace el Presidente ni los jueces. Las hace el Congreso: a veces en pleno (Senado y Cámara juntos) y a veces por separado. Por eso, el equilibrio de fuerzas en el Capitolio termina influyendo en quiénes ocupan puestos que controlan al Estado.

La regla de fondo

Esta facultad se conoce como la función electoral del Congreso. No funciona igual para todos los cargos: algunos se eligen de una lista de nombres enviada por otras instituciones; otros salen de convocatorias con reglas definidas. La lógica es la misma: el Congreso toma decisiones que afectan la composición de órganos de control, de justicia y de autoridad electoral. Para el votante, esto importa porque su voto define quién participa en esas mayorías.

Elegidos por el Congreso en pleno

Cuando votan Senado y Cámara juntos, el Congreso elige cargos que tienen impacto nacional y que suelen requerir respaldo amplio.

Contralor General de la República : dirige el control fiscal , es decir, la vigilancia del uso de recursos públicos.

Magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) : el CNE es una autoridad electoral con funciones de vigilancia y decisión sobre asuntos del sistema electoral.

Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) : la CNDJ es el órgano que ejerce disciplina judicial y conoce procesos disciplinarios en la Rama Judicial.

Elección de Vicepresidente en casos de falta absoluta: no es una elección periódica; opera solo cuando el orden constitucional exige reemplazo por esa vía.

Elegidos por el Senado

Hay cargos en los que decide solo el Senado, con reglas de origen del listado de candidatos.

Procurador General de la Nación : encabeza el Ministerio Público y tiene funciones de vigilancia de la conducta de servidores públicos dentro del marco constitucional.

Magistrados de la Corte Constitucional : el Senado elige a partir de ternas presentadas por distintas autoridades, con un periodo fijo. La Corte Constitucional decide sobre constitucionalidad de leyes y protege derechos en casos de alto impacto institucional.

Elegido por la Cámara

Defensor del Pueblo : lo elige la Cámara de Representantes a partir de terna. La Defensoría cumple tareas de promoción y defensa de derechos y recibe quejas de la ciudadanía.

Le puede interesar: Elecciones 2026: ¿qué es la doble militancia y cuándo aplica?

¿Qué está en juego al votar?

Estos nombramientos no son un trámite. Definen quién dirige el control fiscal, quién puede ejercer vigilancia disciplinaria, quién protege derechos y quién integra la autoridad electoral como el CNE. En la práctica, el Congreso que se elija en 2026 participa en decisiones que pueden incidir en investigaciones, sanciones y reglas de competencia electoral.

¿Qué no elige el Congreso y en qué fijarse?

Para evitar confusiones: el Congreso no elige al Fiscal General de la Nación (FGN) ni al Registrador Nacional del Estado Civil. Esos procesos los hacen otras autoridades con reglas propias.

Al votar por Senado y Cámara, una guía útil es mirar tres cosas: la disciplina de bancada (si actúan como bloque), la postura frente a controles e independencia institucional, y la experiencia en temas de justicia y organización electoral. No garantiza resultados, pero ayuda a entender cómo se forman las mayorías que luego eligen a estos funcionarios.