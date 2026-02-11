Shakira ofrecerá el próximo 2 de mayo próximo un concierto gratuito en Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro, en el que, así como ocurrió con Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, se espera la asistencia de al menos un millón de personas.



"Confirmado", se limitó a decir el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en un mensaje en redes sociales en el que publicó apartes de una presentación de la cantante y compositora colombiana, en medio de especulaciones sobre la atracción de la próxima edición del evento 'Todo el mundo en Río'.



La intérprete de 'Waka Waka' y 'Pies descalzos' estaba en una lista de posibles atracciones para el concierto gratuito anual en Río que incluía a ídolos mundiales como Justin Bieber, Britney Spears y U2.