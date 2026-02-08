Excarcelan a Perkins Rocha, asesor jurídico de la oposición venezolana

El abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, fue excarcelado este domingo bajo un régimen de medidas cautelares estrictas, según confirmó su esposa, María Constanza Cipriani.

“Perkins Rocha está excarcelado con medidas cautelares muy estrictas. Ahora abogamos por la libertad plena”, escribió Cipriani en su cuenta de X, sin precisar los alcances de las restricciones impuestas al jurista.

Rocha se convirtió en una de las voces más críticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo controlado por el chavismo, tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, sin la publicación detallada de los resultados.

También cuestionó de forma abierta la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que convalidó los resultados del CNE. Días antes de su detención, el abogado aseguró que ese procedimiento “no existe en las leyes venezolanas” y sostuvo que “nadie cree en el CNE”.

Contexto del proceso de excarcelaciones

La liberación de Rocha se produce dentro de un proceso de excarcelaciones anunciado hace un mes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

La ONG Foro Penal confirmó 11 excarcelaciones hasta las 15:00 hora local (19:00 GMT) de este domingo, aunque señaló que continúa verificando otros casos. Según la PUD, al menos 391 presos políticos han sido liberados desde el 8 de enero, mientras Foro Penal contabiliza 383. Por su parte, el Gobierno asegura que desde diciembre de 2025 han sido liberadas unas 895 personas con medidas cautelares, sin publicar listados oficiales.

Perkins Rocha fue detenido en agosto de 2024, en medio de la crisis política desatada tras la denuncia de fraude electoral por parte de la PUD. En septiembre de ese año, el fiscal general Tarek William Saab lo vinculó con la difusión del 83,5 % de las actas electorales recopiladas por la oposición, que el oficialismo calificó como falsas.

Según Saab, Rocha y otros dirigentes opositores habrían “avalado” y “divulgado” una página web que la PUD señala como prueba del triunfo de Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio.

*Hecho con información de EFE*