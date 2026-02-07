ONU alerta: 4,5 millones de niñas en riesgo de mutilación genital en 2026

Alrededor de 4,5 millones de niñas en el mundo, muchas de ellas menores de cinco años, están en riesgo de ser sometidas a mutilación genital femenina (MGF) durante este año, advirtieron varias agencias de las Naciones Unidas este viernes 6 de febrero de 2026. La alerta pone nuevamente en el centro del debate una práctica que, pese a los avances, sigue afectando a millones de mujeres y niñas en distintos países.
De acuerdo con cifras de la ONU, más de 230 millones de mujeres vivas actualmente han sido víctimas de ablación genital, una práctica considerada internacionalmente como una grave violación de los derechos humanos.
La mutilación genital femenina consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos u otras lesiones en los órganos genitales, sin ninguna justificación médica, según define Unicef. En la mayoría de los casos, se realiza antes de la pubertad, afectando a niñas desde la primera infancia hasta los 15 años de edad.
Le puede interesar: ¿Qué es un frente frío y cómo impactará el clima en Colombia en febrero?
Las consecuencias para la salud pueden ser graves e irreversibles. Entre ellas se incluyen hemorragias severas, infecciones, dolor crónico, infertilidad y complicaciones durante el parto, así como un mayor riesgo de muerte neonatal. A esto se suman impactos en la salud mental, como ansiedad, depresión y pérdida de confianza, que pueden extenderse durante toda la vida.
“La mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y no puede tener ninguna justificación”, afirmaron en un comunicado conjunto los directivos de agencias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, quienes recalcaron que esta práctica no tiene ningún beneficio para las niñas ni para las comunidades.
Avances logrados en las últimas décadas
Pese a la gravedad del panorama, la ONU destacó que los esfuerzos realizados en los últimos 30 años han generado avances significativos. Según el informe, casi dos tercios de la población en los países donde persiste la ablación están a favor de eliminarla, lo que representa un cambio cultural importante.
Las agencias internacionales subrayaron que estrategias como la educación sanitaria, el trabajo con líderes religiosos y comunitarios, el acompañamiento a padres y cuidadores, y el uso de medios de comunicación tradicionales y redes sociales, han demostrado ser herramientas eficaces para reducir la práctica.
No obstante, advirtieron que los recortes en la financiación de programas internacionales podrían poner en riesgo los avances alcanzados hasta ahora.
También le puede interesar: Conozca a los actores confirmados para The White Lotus 4
Un desafío global que persiste
Aunque la probabilidad de que una niña sea mutilada se ha reducido en una tercera parte en comparación con hace tres décadas, la práctica sigue vigente en al menos 31 países, donde aún es considerada una tradición necesaria por algunos sectores.
Las proyecciones de Naciones Unidas indican que, si no se intensifican las acciones, 27 millones de niñas más podrían ser víctimas de mutilación genital femenina de aquí a 2030, lo que refuerza la urgencia de mantener y fortalecer las políticas de prevención y protección.