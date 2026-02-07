ONU alerta: 4,5 millones de niñas en riesgo de mutilación genital en 2026

Alrededor de 4,5 millones de niñas en el mundo, muchas de ellas menores de cinco años, están en riesgo de ser sometidas a mutilación genital femenina (MGF) durante este año, advirtieron varias agencias de las Naciones Unidas este viernes 6 de febrero de 2026. La alerta pone nuevamente en el centro del debate una práctica que, pese a los avances, sigue afectando a millones de mujeres y niñas en distintos países.

De acuerdo con cifras de la ONU, más de 230 millones de mujeres vivas actualmente han sido víctimas de ablación genital, una práctica considerada internacionalmente como una grave violación de los derechos humanos.

La mutilación genital femenina consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos u otras lesiones en los órganos genitales, sin ninguna justificación médica, según define Unicef. En la mayoría de los casos, se realiza antes de la pubertad, afectando a niñas desde la primera infancia hasta los 15 años de edad.

Las consecuencias para la salud pueden ser graves e irreversibles. Entre ellas se incluyen hemorragias severas, infecciones, dolor crónico, infertilidad y complicaciones durante el parto, así como un mayor riesgo de muerte neonatal. A esto se suman impactos en la salud mental, como ansiedad, depresión y pérdida de confianza, que pueden extenderse durante toda la vida.

“La mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y no puede tener ninguna justificación”, afirmaron en un comunicado conjunto los directivos de agencias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, quienes recalcaron que esta práctica no tiene ningún beneficio para las niñas ni para las comunidades.