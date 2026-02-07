¿Qué es un frente frío y cómo impactará el clima en Colombia en febrero?

Un frente frío es una zona de transición atmosférica que se forma cuando una masa de aire frío avanza y desplaza a una masa de aire cálido. Este choque obliga al aire caliente a ascender hacia capas más altas de la atmósfera, favoreciendo la formación de nubosidad, lluvias intensas e incluso tormentas eléctricas. Aunque estos fenómenos son más frecuentes en latitudes medias, también pueden influir en el clima de regiones tropicales como Colombia, especialmente cuando ingresan por el mar Caribe.

De acuerdo con el Centro de Educación Científica (Scied), los frentes fríos suelen desplazarse con rapidez y generan cambios notorios en variables como la temperatura, la presión atmosférica y la intensidad del viento. Antes de su paso, es común observar nubes de gran desarrollo vertical; después, puede registrarse un descenso térmico y modificaciones en la nubosidad. En los mapas meteorológicos se identifican con una línea azul acompañada de triángulos que indican su dirección.

¿Qué anunció el IDEAM sobre el frente frío de febrero de 2026?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que entre el 6 y el 7 de febrero de 2026 se espera un aumento generalizado de las lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, como consecuencia del ingreso de un nuevo frente frío al mar Caribe colombiano.

Lea aquí: Nuevo frente frío traerá más lluvias y vientos fuertes a Colombia

La entidad señaló especial atención en zonas del golfo de Urabá y en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y el centro y sur de La Guajira. Estas condiciones también se extenderían a sectores de Antioquia, Norte de Santander, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y algunas áreas de la Amazonía.

¿Cuáles son los principales riesgos asociados a este fenómeno?

Según el IDEAM, el incremento de las precipitaciones puede elevar la probabilidad de crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas ribereñas y de alta pendiente. Por ello, el monitoreo constante de los niveles de los ríos es clave para actualizar oportunamente las alertas hidrológicas y reducir riesgos para las comunidades.

¿Qué efectos se esperan en el mar Caribe colombiano?

La Dirección General Marítima (DIMAR) advirtió que el paso del frente frío alterará las condiciones meteomarinas. Entre el 6 y el 8 de febrero se pronostican vientos de entre 17 y 20 nudos y olas de hasta 3,1 metros en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En zonas costeras de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira, el oleaje podría alcanzar entre 1,5 y 2,0 metros, con probabilidad de mar de leva entre el 7 y el 9 de febrero, lo que podría afectar el tránsito marítimo y las actividades costeras.

¿Qué acciones adelantan las autoridades ante este escenario?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que mantiene activa la coordinación con los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo. La entidad pidió reforzar planes de contingencia, vigilar ríos y quebradas, revisar el estado de las vías y fortalecer acciones preventivas con comunidades en zonas expuestas.

Además, recordó a las entidades que ejecutan obras civiles la obligación de mantener activos sus protocolos, conforme a la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 2157 de 2017, e insistió en seguir únicamente los canales oficiales de información.