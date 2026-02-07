Inicio
Tragedia minera en Guachetá: ya son cuatro los mineros muertos

Sáb, 07/02/2026 - 08:25
Bomberos confirmaron la recuperación de dos mineros fallecidos en la mina La Vidriosa, en Guachetá. Continúan las labores para ubicar a los dos restantes.
Ya son cuatro los mineros muertos
Las labores de rescate en la mina La Vidriosa, ubicada en la vereda Las Peñas, sector Mata Siete, en el municipio de Guachetá (Cundinamarca), continúan tras la emergencia minera ocurrida en la noche del 5 de febrero de 2026, que dejó seis trabajadores atrapados luego del colapso del socavón.

De acuerdo con el Cuarto Informe del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, durante la madrugada de este jueves fueron recuperados dos cuerpos sin vida, elevando a cuatro el número de mineros fallecidos hasta el momento.

Avances en el rescate durante la madrugada

Según el Boletín de Emergencia emitido este sábado 7 de febrero, el ingreso de los equipos de socorro se realizó en varias fases.A las 2:10 a. m., fue recuperado el cuerpo del tercer minero fallecido.

Más adelante, a las 4:20 a. m., ingresó una segunda cuadrilla para reforzar las labores, y a las 7:00 a. m. una tercera, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de los trabajadores restantes. A las 7:22 a. m., los organismos de socorro confirmaron la recuperación de otro cuerpo.

Las víctimas identificadas en esta jornada son Arnold Arias, de 29 años, e Iván Martínez, de 45 años.

PMU activo y operación bajo monitoreo permanente

Desde el inicio de la emergencia fue activado un Puesto de Mando Unificado (PMU), con participación del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, la Alcaldía de Guachetá y el Hospital municipal. Las autoridades realizan evaluaciones cada hora para determinar las condiciones del terreno.

La coordinación de la operación está a cargo de la ingeniera Laura Cucaita, designada como Comandante del Incidente. Las labores continúan enfocadas en la recuperación de los dos mineros restantes, priorizando la seguridad de los rescatistas y el control permanente de gases al interior del socavón.

 

Creado Por
Kienyke.com
Noticias Colombia
Coyuntura Nacional
