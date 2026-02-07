Conozca a los actores confirmados para The White Lotus 4

La exitosa serie The White Lotus ya calienta motores para su cuarta temporada y, tras su paso por Tailandia, el universo creado por Mike White prepara un nuevo viaje que marcará su regreso a Europa. Luego de situar sus historias en Hawái y Sicilia en las primeras entregas, la producción de HBO Max trasladará ahora su mirada satírica y crítica a Francia, con un resort de lujo como nuevo escenario central.
Después de meses de especulaciones, la plataforma confirmó a los siete actores que integrarán el nuevo elenco coral. La lista está encabezada por Helena Bonham Carter, reconocida por su trabajo en The Crown, quien liderará un reparto que también incluye a Steve Coogan (Sandman) y Chris Messina (Sharp Objects), dos nombres de peso que prometen mantener el tono ácido y provocador que caracteriza a la serie.
El reparto se completa con Alexander Ludwig (Vikingos), AJ Michalka (Los Goldberg), Caleb Jonte Edwards (Black Snow) y Marissa Long, quien hará su debut en la televisión con esta producción. Aunque por ahora se mantienen en reserva los detalles sobre las relaciones y conflictos entre los personajes, se espera que la narrativa vuelva a explorar las tensiones sociales, los privilegios y las contradicciones humanas que han definido a la ficción desde su inicio.
El rodaje está previsto para comenzar en abril y extenderse hasta octubre, con varias locaciones repartidas por Francia. Según trascendió, la historia se desarrollará principalmente entre la Riviera Francesa y París, escenarios que aportarán un nuevo aire visual a la serie sin alterar su estructura narrativa habitual.
Fiel a su fórmula, la cuarta temporada de The White Lotus arrancará con la llegada de los huéspedes a un exclusivo hotel y seguirá, a lo largo de una semana, las complejas dinámicas que se tejen entre los visitantes y el personal del resort. Con este nuevo destino y un elenco renovado, la serie se prepara para ofrecer otro retrato mordaz del lujo, el poder y las relaciones humanas.