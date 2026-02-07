Conozca a los actores confirmados para The White Lotus 4

El reparto se completa con Alexander Ludwig (Vikingos), AJ Michalka (Los Goldberg), Caleb Jonte Edwards (Black Snow) y Marissa Long, quien hará su debut en la televisión con esta producción. Aunque por ahora se mantienen en reserva los detalles sobre las relaciones y conflictos entre los personajes, se espera que la narrativa vuelva a explorar las tensiones sociales, los privilegios y las contradicciones humanas que han definido a la ficción desde su inicio.

El rodaje está previsto para comenzar en abril y extenderse hasta octubre, con varias locaciones repartidas por Francia. Según trascendió, la historia se desarrollará principalmente entre la Riviera Francesa y París, escenarios que aportarán un nuevo aire visual a la serie sin alterar su estructura narrativa habitual.

Fiel a su fórmula, la cuarta temporada de The White Lotus arrancará con la llegada de los huéspedes a un exclusivo hotel y seguirá, a lo largo de una semana, las complejas dinámicas que se tejen entre los visitantes y el personal del resort. Con este nuevo destino y un elenco renovado, la serie se prepara para ofrecer otro retrato mordaz del lujo, el poder y las relaciones humanas.