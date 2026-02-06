Conozca a la nueva participante de La casa de los famosos

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar y sorprendiendo a los televidentes. En las últimas horas, el Canal RCN confirmó el ingreso de Karola Alcendra, conocida en redes sociales como Karola, quien se suma oficialmente al elenco de celebridades del reality para la edición 2026.
¿Quién es Karola Alcendra?
Karola es originaria de Cartagena y se ha consolidado como una de las creadoras de contenido digital más influyentes del país. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, su presencia en redes se caracteriza por la cercanía con su comunidad, la creatividad y una personalidad auténtica que no pasa desapercibida.
A lo largo de su carrera, Karola ha participado en otros reality shows, como 'La casa de Alofoke', donde destacó por su transparencia, su juego estratégico y su forma directa de expresarse. Estas cualidades le permitieron aumentar su popularidad y construir una base sólida de seguidores que hoy celebran su llegada a La casa de los famosos Colombia.
El anuncio oficial y la fecha de ingreso
La confirmación de su ingreso fue realizada por El Jefe, la figura que toma las decisiones más importantes dentro del formato. Según reveló la producción, Karola entrará oficialmente a la competencia durante la gala del lunes 9 de febrero, una noticia que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.
La influencer celebró el anuncio con un mensaje cargado de emoción y humor, fiel a su estilo, en el que dejó claro que llega dispuesta a generar contenido, estrategia y polémica dentro de la casa, algo que aumenta aún más la expectativa entre los seguidores del programa.
Una amistad clave dentro del universo del reality
Un aspecto que también ha llamado la atención del público es la estrecha amistad de Karola con Emiro Navarro, participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Ambos creadores de contenido han demostrado una relación de apoyo mutuo que va más allá de las redes sociales.
Emiro Navarro ha expresado en varias ocasiones que Karola es una de las personas más importantes en su vida, resaltando el valor de su amistad tanto dentro como fuera de las cámaras. Este vínculo ha despertado curiosidad entre los seguidores del reality, quienes se preguntan si la influencer contará con alianzas estratégicas desde antes de su ingreso.
La llegada de Karola Alcendra promete mover la dinámica del programa. Su fuerte presencia digital, su carisma y la polémica que suele rodearla hacen prever que será una de las participantes más comentadas de la temporada 2026.