Conozca a la nueva participante de La casa de los famosos

El anuncio oficial y la fecha de ingreso

La confirmación de su ingreso fue realizada por El Jefe, la figura que toma las decisiones más importantes dentro del formato. Según reveló la producción, Karola entrará oficialmente a la competencia durante la gala del lunes 9 de febrero, una noticia que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La influencer celebró el anuncio con un mensaje cargado de emoción y humor, fiel a su estilo, en el que dejó claro que llega dispuesta a generar contenido, estrategia y polémica dentro de la casa, algo que aumenta aún más la expectativa entre los seguidores del programa.

Una amistad clave dentro del universo del reality

Un aspecto que también ha llamado la atención del público es la estrecha amistad de Karola con Emiro Navarro, participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Ambos creadores de contenido han demostrado una relación de apoyo mutuo que va más allá de las redes sociales.

Emiro Navarro ha expresado en varias ocasiones que Karola es una de las personas más importantes en su vida, resaltando el valor de su amistad tanto dentro como fuera de las cámaras. Este vínculo ha despertado curiosidad entre los seguidores del reality, quienes se preguntan si la influencer contará con alianzas estratégicas desde antes de su ingreso.

La llegada de Karola Alcendra promete mover la dinámica del programa. Su fuerte presencia digital, su carisma y la polémica que suele rodearla hacen prever que será una de las participantes más comentadas de la temporada 2026.