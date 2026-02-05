Inicio
Entretenimiento

El conmovedor mensaje con el que Carolina Ramírez anuncia su embarazo

Jue, 05/02/2026 - 14:57
A través de sus redes sociales Carolina Ramírez confirmó que tiene seis meses de embarazo y compartió estas tiernas fotos.
Una noticia llena de emoción sorprendió este jueves al mundo del entretenimiento colombiano. Carolina Ramírez Quintero reveló que está embarazada y que se encuentra próxima a cumplir seis meses de gestación.

La intérprete, quien da vida a Yeimy Montoya y actualmente aparece en la tercera parte de La reina del flow, hizo el anuncio a través de sus redes sociales, en una publicación especial realizada en colaboración con la revista Marie Claire Colombia, donde además protagoniza la portada.

En el mensaje que acompaña las fotografías, la actriz explicó las razones de su ausencia en redes sociales durante los últimos meses y compartió la noticia que marca una nueva etapa en su vida personal.

Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes… unos que me han cambiado la vida”, escribió Ramírez.

La actriz también reveló que decidió mantener su embarazo en reserva durante los primeros meses, viviendo este proceso lejos del ojo público.

Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon”, expresó.

Maternidad a los 42 años: una decisión consciente y llena de fe

Carolina Ramírez, de 42 años, reflexionó sobre el momento en el que llega esta noticia a su vida, destacando la importancia de confiar en los tiempos de la vida.

"La vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso”, agregó la actriz, palabras que fueron ampliamente celebradas por sus seguidores.

“Nuestro mayor proyecto”: la nueva etapa lejos de los sets

Aunque su carrera actoral atraviesa uno de sus mejores momentos, la protagonista de La reina del flow aseguró que este embarazo representa el proyecto más importante de su vida, uno que se desarrolla lejos de las cámaras.

Para nosotros, la familia siempre ha sido el valor más sagrado y nos emociona profundamente empezar la nuestra”, afirmó.
Además, aseguró sentirse preparada para los retos que vienen: “Sabemos que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos listos para recibirlos juntos”.

Carolina Ramírez no revelará el sexo del bebé

Finalmente, la actriz pidió respeto frente a una de las preguntas más frecuentes tras el anuncio: si espera un niño o una niña. Ramírez fue clara al señalar que esa información se mantendrá en reserva hasta el nacimiento.

Ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca. Será una sorpresa que anunciaremos con júbilo”, concluyó.

Creado Por
Kienyke.com
Carolina Ramírez
