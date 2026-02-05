Dentro del panorama de las figuras públicas más polémicas de Colombia, Yina Calderón ocupa desde hace meses un lugar protagónico. Ella se ha caracterizado por su personalidad explosiva, comentarios sin filtro y una presencia constante en la conversación digital. Sin embargo, fue tras su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos en Colombia cuando su nombre tomó aún más fuerza en el mundo del entretenimiento.
Luego de semanas de rumores y especulaciones en redes sociales, finalmente se confirmó lo que muchos seguidores anticipaban: la creadora e contenido hará parte de La Casa de los Famosos 6, el exitoso reality de Telemundo. La noticia fue anunciada por ella misma a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde celebró su llegada al formato internacional que, según ella misma ha dicho en varias ocasiones, siempre soñó integrar.
“Si tiembla la casa, soy yo que voy entrando. Estoy confirmadísima para #LCDLF6. Sayayines: alisten maletas porque nos fuimos internacionales”, escribió Yina Calderón, dejando claro que su participación no pasará desapercibida.
Fecha y hora del estreno de Yina Calderón en LCDLF6
En el mismo mensaje, la influencer reveló cuándo y dónde podrá verse su ingreso al reality.
“Nos vemos el próximo martes 17 de febrero a las 7 pm/6c por @telemundo y Peacock”, agregó, firmando el mensaje con una frase que ya es parte de su personaje mediático: “Att: tu villana favorita, Yina la Sayayina”.
El video que confirmó su ingreso al reality
El anuncio estuvo acompañado de un video que rápidamente se volvió viral. En él, Yina Calderón aparece tocando una puerta y asomándose por el ojo mágico, mientras se dirige directamente a la Jefa del programa con su característico tono provocador.
“¡Hola, llegué! Soy Yina Calderón. Yo sé que todos me estaban esperando. Jefa, ábreme la puerta, usted necesita una villana en su casa”, expresó inicialmente.
Segundos después, la voz de la Jefa del reality responde confirmando su participación: “Te estaba esperando. Estás confirmada para la nueva temporada de La casa de los famosos. Bienvenida a mi casa”.
Ante esto, Calderón no dudó en dejar claras sus intenciones: “Soy Yina la Sayayina y vine con toda a ganarme su casa”.