Dentro del panorama de las figuras públicas más polémicas de Colombia, Yina Calderón ocupa desde hace meses un lugar protagónico. Ella se ha caracterizado por su personalidad explosiva, comentarios sin filtro y una presencia constante en la conversación digital. Sin embargo, fue tras su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos en Colombia cuando su nombre tomó aún más fuerza en el mundo del entretenimiento.

Luego de semanas de rumores y especulaciones en redes sociales, finalmente se confirmó lo que muchos seguidores anticipaban: la creadora e contenido hará parte de La Casa de los Famosos 6, el exitoso reality de Telemundo. La noticia fue anunciada por ella misma a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde celebró su llegada al formato internacional que, según ella misma ha dicho en varias ocasiones, siempre soñó integrar.

“Si tiembla la casa, soy yo que voy entrando. Estoy confirmadísima para #LCDLF6. Sayayines: alisten maletas porque nos fuimos internacionales”, escribió Yina Calderón, dejando claro que su participación no pasará desapercibida.