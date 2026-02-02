La participación de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos llegó a su fin tras convertirse en la tercera eliminada del reality, luego de que el público decidiera su salida con apenas el 9,90 % de los votos. Su eliminación se dio en una de las semanas más intensas de la competencia, marcada por dinámicas de alto impacto, roces entre participantes y una creciente presión emocional dentro de la casa.
Una semana cargada de tensión en La casa de los famosos
La salida de Sofía estuvo precedida por varios momentos clave que alteraron la convivencia. La llegada del llamado “supervillano” y la polémica dinámica del polígrafo elevaron el nivel de estrés entre los famosos, generando enfrentamientos, incomodidades y revelaciones que influyeron directamente en las nominaciones.
En medio de ese ambiente hostil, el nombre de Sofía Jaramillo apareció en la placa, sellando su destino dentro del programa y llevándola a despedirse tras tres semanas de encierro.
El paso de Sofía Jaramillo por la competencia
Durante su permanencia en el reality, Sofía hizo parte del equipo Calma y se ganó un lugar especial gracias a su pasión por la cocina. Desde los primeros días, asumió ese rol como propio, preparando diferentes platos con los que buscó aportar a la armonía del grupo. Para muchos televidentes, la cocina se convirtió en uno de los sellos que definieron su participación.
Sin embargo, la convivencia no fue sencilla. Con el paso del tiempo, surgieron roces con participantes como Lorena, ‘Campanita’ y Eidevin, diferencias que, sumadas a la presión constante del encierro, terminaron afectando su relación con parte de la casa. La propia Sofía reconoció, tras su salida, que estos conflictos influyeron en su permanencia en el programa.
Sofía Jaramillo habla sobre Martín Moreno, expareja de Laura G
Ya fuera del reality, Sofía habló con el programa ‘Buen día, Colombia’ y se refirió a uno de los temas más polémicos de su participación: su situación sentimental y el vínculo con Martín Moreno, expareja de Laura González, participante de la segunda temporada de La casa de los famosos.
La exconcursante aclaró que conoció a Moreno apenas unas semanas antes de ingresar a La casa de los famosos y que entre ellos no existía una relación formal. Además, explicó que él reside en España.
“Había una muy buena química por parte de él. Me dijo que no iba a tener nada con nadie y que me iba a esperar, así que entré a la casa con buenas intenciones”, aseguró.
No obstante, al salir del programa se encontró con un escenario inesperado. Según relató, Moreno habría dicho que ella lo buscaba y que le pagó algunas cuentas, situación que la tomó por sorpresa. “Cuando salgo, veo que hay un caos con ese tema. Me ponen en contexto con Martín y ahí se me sale todo”, confesó.
Rumores, aclaraciones y su postura tras la eliminación
Sofía Jaramillo explicó que salió del reality con la intención de hablar directamente con él y aclarar la situación, pero se encontró con versiones cruzadas, rumores y mensajes que, según ella, afectaron su imagen pública.
También fue enfática en negar cualquier comportamiento inapropiado dentro de la casa. Aseguró que no coqueteó con ningún participante, e incluso mencionó que, aunque recibió mensajes de un cantante, nunca dio pie a malentendidos.
La exconcursante reveló que aún no ha tenido acceso a su celular y que una de sus prioridades es comunicarse con Martín Moreno para aclarar lo ocurrido.
Niega patrocinio para entrar al reality
Finalmente, Sofía negó de manera contundente haber ingresado al programa gracias a algún tipo de patrocinio o ayuda económica. “Yo ya tenía firmado el contrato, no entré por él. Él me ayudó en las redes sociales y es un gesto que le agradecí”, afirmó.
Jaramillo explicó que el apoyo recibido fue principalmente en redes sociales, especialmente en TikTok, donde Moreno la ayudó a visibilizar su contenido. Sin embargo, negó que él haya pagado servicios o gastos personales y aseguró que está dispuesta a autorizar la verificación de recibos para demostrarlo.