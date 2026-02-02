La participación de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos llegó a su fin tras convertirse en la tercera eliminada del reality, luego de que el público decidiera su salida con apenas el 9,90 % de los votos. Su eliminación se dio en una de las semanas más intensas de la competencia, marcada por dinámicas de alto impacto, roces entre participantes y una creciente presión emocional dentro de la casa.

Lea también: Manuela Gómez habla del origen de su enemistad con Yina Calderón

Una semana cargada de tensión en La casa de los famosos

La salida de Sofía estuvo precedida por varios momentos clave que alteraron la convivencia. La llegada del llamado “supervillano” y la polémica dinámica del polígrafo elevaron el nivel de estrés entre los famosos, generando enfrentamientos, incomodidades y revelaciones que influyeron directamente en las nominaciones.

En medio de ese ambiente hostil, el nombre de Sofía Jaramillo apareció en la placa, sellando su destino dentro del programa y llevándola a despedirse tras tres semanas de encierro.

El paso de Sofía Jaramillo por la competencia

Durante su permanencia en el reality, Sofía hizo parte del equipo Calma y se ganó un lugar especial gracias a su pasión por la cocina. Desde los primeros días, asumió ese rol como propio, preparando diferentes platos con los que buscó aportar a la armonía del grupo. Para muchos televidentes, la cocina se convirtió en uno de los sellos que definieron su participación.

Sin embargo, la convivencia no fue sencilla. Con el paso del tiempo, surgieron roces con participantes como Lorena, ‘Campanita’ y Eidevin, diferencias que, sumadas a la presión constante del encierro, terminaron afectando su relación con parte de la casa. La propia Sofía reconoció, tras su salida, que estos conflictos influyeron en su permanencia en el programa.

Sofía Jaramillo habla sobre Martín Moreno, expareja de Laura G

Ya fuera del reality, Sofía habló con el programa ‘Buen día, Colombia’ y se refirió a uno de los temas más polémicos de su participación: su situación sentimental y el vínculo con Martín Moreno, expareja de Laura González, participante de la segunda temporada de La casa de los famosos.