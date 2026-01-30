Manuela Gómez habla del origen de su enemistad con Yina Calderón

‘La Casa de los Famosos’ continúa consolidándose como uno de los programas de entretenimiento más comentados del Canal RCN. En su tercera temporada, estrenada a principios de enero, el reality ha reunido a varias personalidades que no solo conviven bajo el mismo techo, sino que también reviven viejas historias del mundo del espectáculo colombiano.

Una de las participantes que más ha dado de qué hablar es Manuela Gómez, recordada por su paso por ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2012, una de las ediciones más polémicas del recordado reality, en la que compartió pantalla con figuras como Sara Uribe, Angélica Jaramillo, Elianis Garrido, Óscar Naranjo y Sebastián Tamayo.

El origen del distanciamiento con Yina Calderón

Aunque Manuela Gómez y Yina Calderón no coincidieron en la misma temporada de ‘Protagonistas’, ambas se conocieron gracias a esta competencia de talentos. Dentro de una conversación reciente en ‘La Casa de los Famosos’, Gómez reveló detalles inéditos sobre cómo se fracturó la relación que alguna vez tuvieron.

Uno de los primeros episodios que recordó fue una fuerte pelea en el parque Lleras de Medellín, la cual, según sus palabras, fue completamente planeada con el objetivo de hacerse virales en redes sociales.

“Ella me dio durísimo, ese era el plan, lo planeamos entre las dos”, aseguró Manuela frente a sus compañeros.