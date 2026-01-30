Manuela Gómez habla del origen de su enemistad con Yina Calderón

‘La Casa de los Famosos’ continúa consolidándose como uno de los programas de entretenimiento más comentados del Canal RCN. En su tercera temporada, estrenada a principios de enero, el reality ha reunido a varias personalidades que no solo conviven bajo el mismo techo, sino que también reviven viejas historias del mundo del espectáculo colombiano.
Una de las participantes que más ha dado de qué hablar es Manuela Gómez, recordada por su paso por ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2012, una de las ediciones más polémicas del recordado reality, en la que compartió pantalla con figuras como Sara Uribe, Angélica Jaramillo, Elianis Garrido, Óscar Naranjo y Sebastián Tamayo.
El origen del distanciamiento con Yina Calderón
Aunque Manuela Gómez y Yina Calderón no coincidieron en la misma temporada de ‘Protagonistas’, ambas se conocieron gracias a esta competencia de talentos. Dentro de una conversación reciente en ‘La Casa de los Famosos’, Gómez reveló detalles inéditos sobre cómo se fracturó la relación que alguna vez tuvieron.
Uno de los primeros episodios que recordó fue una fuerte pelea en el parque Lleras de Medellín, la cual, según sus palabras, fue completamente planeada con el objetivo de hacerse virales en redes sociales.
“Ella me dio durísimo, ese era el plan, lo planeamos entre las dos”, aseguró Manuela frente a sus compañeros.
El conflicto por las Barbies que lo cambió todo
Sin embargo, el verdadero quiebre habría llegado por un negocio fallido. Manuela relató que, en un momento en el que atravesaba una difícil situación económica, compró varias Barbies de colección con tarjeta de crédito, con la intención de hacer un canje con Yina Calderón: muñecas a cambio de promoción y seguidores en redes sociales.
Según su versión, Calderón se habría quedado con 13 muñecas, mientras que ella conservó solo siete, además de la deuda generada por la inversión. Tras una cirugía a la que se sometió Yina y el paso de ocho meses, el acuerdo nunca se cumplió.
Posteriormente, Calderón habría dejado claro que no realizaría ninguna publicidad, situación que llevó a Manuela a hacer el conflicto público un año después.
El video íntimo y una polémica que escaló
Tras la exposición del caso, Manuela aseguró que Yina grabó un video íntimo en un balcón, el cual también habría sido planeado previamente, sumando un nuevo escándalo a la ya deteriorada relación entre ambas.
Dentro del reality, Gómez fue contundente al referirse a Calderón, asegurando que es una persona “sin palabra” y que esto, según ella, se ha evidenciado también en situaciones recientes como lo ocurrido con Westcol durante el evento Stream Fighters.