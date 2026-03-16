Un apoyo constante a Ucrania

El compromiso del actor con Ucrania se remonta al inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022. En ese momento, Penn expresó públicamente su respaldo al país y lo describió como “la punta de lanza de la defensa democrática de los sueños”.

Ese mismo año protagonizó un gesto simbólico que dio la vuelta al mundo: entregó una de sus estatuillas del Óscar al presidente Volodímir Zelenski durante una visita a Kiev.

“Esto es tuyo. Es solo una tontería simbólica. Cuando ganen, puedes traerlo de vuelta a Malibú”, le dijo entonces el actor al mandatario.

Incluso llegó a plantear públicamente la posibilidad de fundir sus dos estatuillas para convertirlas en munición para la defensa del país, además de participar en la filmación de un documental sobre la guerra.

Un actor que ha faltado a los Óscar en otras ocasiones

La ausencia de Penn en la gala no es algo completamente nuevo. El actor ya había evitado asistir a varias ediciones de los Premios de la Academia en el pasado, incluyendo cuando fue nominado en 1996, 2000 y 2002.

En contraste, sí acudió cuando ganó el Óscar a Mejor actor por Mystic River en 2004 —cinta dirigida por Clint Eastwood— y nuevamente en 2009 por Milk, donde interpretó al activista Harvey Milk.

Un discurso histórico en defensa de los derechos civiles

A lo largo de su carrera, Penn ha sido reconocido no solo por su talento interpretativo sino también por su fuerte postura política y social.

Tras ganar el Óscar por Milk, el actor aprovechó su discurso para defender los derechos de la comunidad LGBTQ+ y criticar a quienes apoyaban la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos.