Sean Penn volvió a hacer historia en Hollywood al ganar su tercer premio en los Premios Óscar 2026, esta vez en la categoría de Mejor actor de reparto por su papel en la película Una batalla tras otra, una de las grandes triunfadoras de la 98.ª edición de los premios de la Academia.
Sin embargo, la victoria del actor estuvo marcada por una gran sorpresa: Penn no asistió a la ceremonia, celebrada en el Dolby Theatre, lo que generó numerosas preguntas entre los asistentes y seguidores del cine.
Un viaje a Ucrania explicaría su ausencia
De acuerdo con información publicada por The New York Times, el actor habría estado viajando hacia Ucrania en el momento de la gala, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace varios años.
Penn fue el único de los nominados en su categoría que no acudió a la ceremonia. Su ausencia también se repitió recientemente en otros premios importantes como los Premios BAFTA y los Premios del Sindicato de Actores, a pesar de haber resultado ganador en ambos eventos.
Un apoyo constante a Ucrania
El compromiso del actor con Ucrania se remonta al inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022. En ese momento, Penn expresó públicamente su respaldo al país y lo describió como “la punta de lanza de la defensa democrática de los sueños”.
Ese mismo año protagonizó un gesto simbólico que dio la vuelta al mundo: entregó una de sus estatuillas del Óscar al presidente Volodímir Zelenski durante una visita a Kiev.
“Esto es tuyo. Es solo una tontería simbólica. Cuando ganen, puedes traerlo de vuelta a Malibú”, le dijo entonces el actor al mandatario.
Incluso llegó a plantear públicamente la posibilidad de fundir sus dos estatuillas para convertirlas en munición para la defensa del país, además de participar en la filmación de un documental sobre la guerra.
Un actor que ha faltado a los Óscar en otras ocasiones
La ausencia de Penn en la gala no es algo completamente nuevo. El actor ya había evitado asistir a varias ediciones de los Premios de la Academia en el pasado, incluyendo cuando fue nominado en 1996, 2000 y 2002.
En contraste, sí acudió cuando ganó el Óscar a Mejor actor por Mystic River en 2004 —cinta dirigida por Clint Eastwood— y nuevamente en 2009 por Milk, donde interpretó al activista Harvey Milk.
Un discurso histórico en defensa de los derechos civiles
A lo largo de su carrera, Penn ha sido reconocido no solo por su talento interpretativo sino también por su fuerte postura política y social.
Tras ganar el Óscar por Milk, el actor aprovechó su discurso para defender los derechos de la comunidad LGBTQ+ y criticar a quienes apoyaban la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos.