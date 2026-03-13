El noble gesto de Altafulla con trabajadores en Barranquilla

El cierre del Carnaval de Barranquilla dejó imágenes de música, desfiles y comparsas que recorrieron las calles de la ciudad. Sin embargo, para el cantante Altafulla, la celebración también fue una oportunidad para apoyar a quienes trabajan detrás de la fiesta.

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En medio de la temporada más importante para la capital del Atlántico, el artista sorprendió a varios trabajadores locales con la entrega de motocicletas de la línea ECO-T, un gesto que buscó reconocer el esfuerzo de vendedores, emprendedores y personas que dependen de la movilidad diaria para sostener a sus familias.

Un gesto para quienes trabajan detrás del Carnaval

Durante los días de Carnaval, miles de trabajadores informales y emprendedores aprovechan el flujo de turistas y visitantes para generar ingresos. Pensando en ellos, Altafulla decidió convertir la celebración en una acción social concreta.

“Nosotros celebramos con todo, pero también sabemos lo que cuesta salir adelante. El Carnaval mueve cultura, pero también mueve trabajo”, expresó el cantante durante la actividad.

Las motocicletas fueron entregadas a trabajadores que dependen del transporte para cumplir sus labores diarias, desde vendedores hasta pequeños emprendedores que recorren diferentes barrios para ofrecer sus productos.

La movilidad como herramienta de progreso

La iniciativa puso sobre la mesa un tema clave para muchos trabajadores independientes: la movilidad como motor de oportunidades.

Contar con transporte propio puede significar:

Ampliar rutas de trabajo

Reducir tiempos de desplazamiento

Llegar a más clientes

Incrementar ingresos diarios

Especialmente después de temporadas altas como el Carnaval, donde muchos trabajadores buscan mantener el impulso económico generado durante las fiestas.

Altafulla y su conexión con el Caribe

La acción también reflejó una característica que ha marcado la carrera de Altafulla: su cercanía con la región Caribe y su gente.

El artista ha construido su trayectoria musical inspirándose en la cultura caribeña, por lo que aprovechó el momento para enviar un mensaje a los jóvenes sobre la importancia de generar oportunidades y apoyar a las comunidades locales.