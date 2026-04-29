Claudia Bahamón alza la voz contra el acoso: “No más silencio”

En medio de una creciente ola de denuncias por acoso laboral en distintos sectores, la presentadora colombiana Claudia Bahamón decidió alzar su voz y pronunciarse públicamente sobre una problemática que ha marcado a miles de mujeres.
A través de sus redes sociales, la también conductora de MasterChef Celebrity compartió un mensaje en el que dejó clara su postura frente a estas situaciones, expresando dolor, indignación y, sobre todo, respaldo a quienes han decidido hablar.
“Hoy quiero hablar de algo que duele. Tristemente, casi todas hemos vivido alguna situación cercana o parecida. Incluso yo he sido testigo de cosas que les han pasado a colegas y compañeras de trabajo”, escribió en su publicación.
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La presentadora fue enfática en señalar que cree en las denuncias de las mujeres que han sido víctimas de acoso o abuso en sus entornos laborales. Reconoció, además, la dificultad que implica alzar la voz frente a estos hechos, muchas veces marcados por el miedo y la normalización.
“A todas las mujeres que han sido acosadas o abusadas en sus trabajos: les creo, las veo y estoy de su lado. Sé que hablar no es fácil”, expresó.
Su mensaje también abordó las críticas que suelen recibir quienes deciden denunciar tiempo después de haber vivido estas experiencias. Frente a esto, Bahamón defendió la valentía de las víctimas y rechazó cualquier tipo de juicio hacia ellas. “Decidir hablar hoy, mañana o muchos años después no las hace débiles, las hace profundamente valientes”, afirmó.
La presentadora no ocultó el impacto emocional que le genera esta problemática. En su publicación, manifestó que el tema le produce tristeza, frustración e impotencia, al pensar en todo lo que muchas mujeres han tenido que callar o soportar durante años.
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Asimismo, envió un mensaje directo a quienes han ejercido conductas abusivas, señalando que ya no hay lugar para este tipo de comportamientos ni para justificarlos bajo la idea de “normalidad”. “Y a quienes han cruzado límites, a quienes han abusado de su poder o han disfrazado el irrespeto de ‘normalidad’, ya no hay espacio para esto”, escribió.
Bahamón hizo un llamado contundente a romper el silencio y dejar de normalizar el acoso, sumándose a las voces que exigen entornos laborales más seguros y respetuosos. “No más silencio. No más normalización. Estoy con ustedes…”, concluyó.