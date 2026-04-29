¿Qué dijo Shakira tras la muerte de un trabajador en Río?

Tras conocerse la noticia, Shakira, a través de los micrófonos de People en Español, se pronunció públicamente y expresó su pesar por lo sucedido. “Me entristece profundamente lo ocurrido a la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en la obra. Mi más sincero pésame a su familia y seres queridos”, señaló.

Por su parte, la empresa organizadora del evento, Bonus Track, indicó que el caso ya está en manos de las autoridades y pidió prudencia frente a la circulación de información no confirmada. Además, aseguró que la artista ha estado en contacto permanente con el equipo de producción desde que se enteró del accidente.



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“Shakira se puso en contacto con la organización tan pronto supo lo ocurrido y ha mantenido comunicación constante con nuestro equipo, acompañando de cerca los acontecimientos. Está profundamente conmovida por lo sucedido y también enfoca su energía en brindar apoyo a los familiares”, indicó la organización en un comunicado.

A pesar del trágico suceso, la barranquillera continúa con la preparación de su concierto en Brasil, un evento que ha descrito como uno de los más importantes de su carrera, ya que espera reunir a más de dos millones de asistentes en Copacabana. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.