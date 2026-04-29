Selfie armado antes del atentado: así se retrató el acusado de atacar a Trump

A pocos metros de un evento de alto perfil en Washington, las autoridades estadounidenses lograron impedir un ataque que tenía como objetivo al presidente Donald Trump. El señalado es Cole Thomas Allen, un profesor californiano de 31 años que fue capturado antes de ingresar a la gala anual de corresponsales de la Casa Blanca.

En el encuentro también se encontraba la primera dama, Melania Trump, junto a otros funcionarios del Gobierno. La rápida acción del Servicio Secreto evitó que el sospechoso se acercara al salón principal.

Una imagen previa que se volvió evidencia clave

Minutos antes de su detención, Allen se tomó una fotografía frente al espejo de su habitación de hotel. La imagen, difundida por el Departamento de Justicia, lo muestra vestido de negro, con corbata roja y portando varios elementos que luego coincidieron con los objetos incautados.

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Entre estos se encontraban una bolsa con municiones, un cuchillo, una funda de hombro y herramientas. Para los investigadores, la instantánea se convirtió en una prueba determinante para demostrar la preparación del ataque.

El expediente judicial indica que el acusado cruzó el país en tren desde Los Ángeles hasta Washington, con una parada en Chicago, transportando armamento. En su poder fueron halladas una escopeta Mossberg calibre 12, una pistola Rock Island Armory calibre .38, además de munición, dos cuchillos y cuatro dagas.

De acuerdo con las autoridades, el nivel de equipamiento evidenciaría una intención clara de ejecutar un atentado que podría haber dejado múltiples víctimas.