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Trump dice que el acuerdo con Irán se firmará este domingo

Sáb, 13/06/2026 - 12:32
Trump anunció una posible firma del acuerdo con Irán para reabrir Ormuz y poner fin a la guerra.
Trump dice que el acuerdo con Irán se firmará este domingo
Créditos:
EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra se firmará el domingo. Según el mandatario, la firma permitiría reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

“El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS”, escribió el líder republicano en su red Truth Social.

La mediación de Pakistán

El mensaje de Trump se conoció después de que el Gobierno de Pakistán, que actúa como mediador, señalara este sábado que el acuerdo podría firmarse de forma telemática en las próximas 24 horas.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores iraní había descartado que la rúbrica tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.

En su mensaje, Trump aseguró haber logrado que la República Islámica renuncie a sus ambiciones nucleares. “Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición”, afirmó.

Según el mandatario, el acuerdo no contempla ningún “intercambio de dinero” con Irán y permitirá que Estados Unidos acceda al uranio enriquecido iraní para su destrucción.

“Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos”, declaró.

Las diferencias entre Washington y Teherán

Trump advirtió que, si el proceso no avanza, su Gobierno podría aplicar una “alternativa definitiva”, en una aparente referencia a una nueva ofensiva contra Irán.

Teherán, por su parte, afirma que el acuerdo que se está finalizando permitiría liberar fondos iraníes congelados, algo que Washington niega. También sostiene que el pacto pondría fin a las hostilidades en todos los frentes, incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

De acuerdo con la Administración estadounidense, el trato permitiría la reapertura total del estrecho de Ormuz, sin ningún tipo de peaje por parte de Irán, y sentaría las bases para desmantelar el programa nuclear de la República Islámica.

Creado Por
Agencia EFE
Irán
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