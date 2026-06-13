Una camiseta representativa y con historia

El diseño de la indumentaria que el equipo lució con orgullo en esta Copa del Mundo no es fruto del azar, sino que encierra un profundo simbolismo patriótico. El 18 de noviembre del año pasado quedó grabado en la memoria de los haitianos por una doble e intensa razón: fue el día exacto en que la selección logró la hazaña de su clasificación mundialista, coincidiendo milagrosamente con la conmemoración de la Batalla de Vertières, el enfrentamiento histórico que en 1803 abrió de manera definitiva el camino hacia la independencia de Haití.

Inspirados por esta increíble coincidencia, los diseñadores de Saeta crearon una prenda cargada de historia, concebida para honrar aquel acontecimiento fundacional y para reflejar el inquebrantable espíritu de lucha de sus futbolistas y de toda su gente.

No obstante, el camino hacia el Mundial también trajo sus propios desafíos fuera de la cancha. Por una estricta petición de la FIFA, el diseño original de la camiseta debió ser modificado antes del torneo. El máximo organismo del fútbol consideró que algunos de los elementos históricos plasmados en la tela corrían el riesgo de ser interpretados de una manera diferente a la prevista.

A pesar de tener que adaptar la prenda y modificar esos detalles históricos por exigencia regulatoria, la esencia del mensaje permaneció intacta. Más allá de cualquier cambio o censura en los patrones del diseño, la camiseta Saeta de Haití se ha consolidado ante los ojos del mundo como un símbolo poderoso. Es la prueba viviente de que los lazos verdaderos y las alianzas más genuinas se construyen con empatía en los momentos más difíciles de la adversidad, y se celebran con el alma en los merecidos días de gloria.