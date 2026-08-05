Peña Cubides es magíster en Tributación, Aseguramiento y Auditoría de la Información y cursa un doctorado en Contabilidad y Finanzas.

¿Cómo afecta la caída del dólar a las remesas en Colombia?

Cuando el dólar pierde valor frente al peso colombiano, las familias que reciben remesas obtienen menos dinero al convertir cada giro enviado desde el exterior. Esto reduce su capacidad de compra y afecta el presupuesto destinado a gastos como alimentación, vivienda, educación y servicios.

"Esto implica que los latinos que viven en el extranjero y envían dinero a los países donde viven tengan menos poder adquisitivo para comprar cosas", explicó Peña Cubides.

Según el experto, en el último año la caída del dólar en Colombia ha rondado los $1.000 pesos, una tendencia que también se observa en otros países de América Latina.

¿Qué están haciendo los migrantes para compensar esta pérdida?

Ante la disminución del valor del dólar, muchos migrantes han optado por enviar más dinero a sus familias para intentar mantener el mismo nivel de ingresos en moneda local.

De acuerdo con Peña Cubides, en países como Colombia, Guatemala, Ecuador y Perú el monto de las remesas ha aumentado cerca del 8 %.

"¿Qué quiere decir esto? Que han aumentado el dinero que envían en un 8 %, tal vez para compensar esa pérdida de capacidad adquisitiva", indicó.

¿Por qué México registra una disminución en las remesas?

El panorama ha sido diferente en México. Según el experto, ese país ha registrado una caída cercana al 5 % en la llegada de remesas. Al no incrementarse el monto de los envíos, las familias receptoras disponen de menos recursos para cubrir sus gastos cotidianos, debido al menor valor del dólar frente a la moneda local.

Un dólar más barato tiene efectos distintos para la economía

Aunque la caída del dólar favorece a quienes compran productos importados, viajan al exterior o realizan pagos en moneda extranjera, también representa un desafío para millones de familias que dependen de las remesas como una fuente fundamental de ingresos.

Mientras el peso colombiano continúe fortaleciéndose frente al dólar, quienes reciben giros desde el exterior seguirán viendo reducido el valor en pesos de cada envío, lo que obliga a muchos migrantes a incrementar el dinero que remiten para mantener el poder adquisitivo de sus hogares.